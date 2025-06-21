Лазурне диво в Україні затьмарює Мальдіви. Де шукати озеро, що підірвало соцмережі

Останніми роками воно набуло неабиякої популярності

В Україні є чимало гарних та чистих озер, що манять до себе спекотними літніми днями. У Чернівецькій області є особливе озеро з такою прозорою кришталевою водою, що можна порівняти з водами Індійського океану на Мальдівах.

"Телеграф" розповідає про "Буковинські Мальдіви" — озеро у селі Іспас Вижницького району Чернівецької області. Озерце невелике, а вода в ньому настільки прозора та лазурна, що село завдяки цій водоймі стало популярним. Фото та відео з озерця неймовірні, вони підривають мережі.

Озерце так і підписане на карті - Іспаські Мальдіви

Озерце має джерельне походження, тому вода в ньому дуже холодна. Круглий рік вона має приблизно одну температуру — близько +5 градусів. Тому в ній не розмножуються мікроорганізми, які робили б воду каламутною. В літню спеку в озерці приємно охолодитися.

На дні видно кожен камінець. У воду веде дерев'яний місточок, який виглядає дуже інстаграмно.

За що Ізраїль надав селу Іспас високе звання

Саме село Іспас велике та мальовниче. Воно розташоване на березі річки Черемош. В селі також цікаво оглянути Вознесенську церкву з дзвіницею (1856 рік).

Цікаво, що село входить до списку Праведників народів світу — почесне звання, що присуджується Державою Ізраїль тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення нацистами на території Європи. Коли у 1941 році члени місцевої пронацистської організації "Кузі", розправившись з євреями сусідніх сіл, прийшли в Іспас, іспасівці сховали єврейських 15 родин (100 осіб) ризикуючи власними життями.

Раніше "Телеграф" розповідав про найвище озеро України. Бребенескул захований у самому серці Карпат, тож дістатися туди не так просто.