В Украине есть "Малый Крым" — через него протекает река с жутким названием (фото)

Ее питают 148 малых рек

Активский каньон в Николаевской области с его скалистыми ландшафтами часто называют "Малый Крым", по нему протекает река с пугающим названием Мертвовод. Ее воды имеют удивительный цвет, так как содержат сероводород.

"Телеграф" рассказывает об одной из самых загадочных и живописных рек юга Украины. Мертвовод — левый приток Южного Буга. Протяженность Мертвовода составляет около 114 километров. Реку питают 148 малых рек.

Река Мертвовод на карте

Мертвовод протекает по территории Кировоградской и Николаевской областей. В среднем и нижнем течении река течет по узкому живописному каньону, который проходит через поселок Братское (Николаевская область). Долина реки Мертвовод входит в состав регионального ландшафтного парка "Гранитно-Степное Побужье".

Особенно живописна река в лучах согнца

Мертвовод создал Актовский каньон

Миллионы лет назад река Мертвовод прорезала кристаллические породы Украинского щита, создавая глубокие ущелья, причудливые скальные образования и пороги. Так образовался Актовский каньон.

Воды Мертвовода содержат сероводород

Сам Мертвовод тысячелетиями пробивал себе дорогу в гранитах кристаллического щита. Вода вымыла порожистое русло с водопадами среди мощных обрывистых, высотой 40-50 м стен.

Название реки окутано легендами

Есть несколько версий происхождения жуткого названия. По одной из них, ею скифы отправляли в последний путь своих царей. Древнегреческий историк Геродот описал Мертвовод в четвертой книге "Мельпомена", указал ее скифское название "Эксампей", что означало "Священные пути". Некоторые исследователи предполагали, что эта местность была путем, которым отправляли скифских царей к скалистому источнику, считавшемуся входом в подземный мир мертвых.

Мертвовод пробил себе дорогу в гранитных плитах

Другое объяснение – река получила название Мертвовод после битвы казаков с турками. Тогда с обеих сторон погибло очень много воинов и за их телами не было видно воды.

Еще одна версия говорит, что во время одного из татарских набегов на Дикое Поле местные жители спрятались по оврагам. Они сварили отвар ядовитых трав и вылили его в реку, чье течение принесло яд в лагерь захватчиков. Попив воды из реки, многие из них умерли, а она получила название Мертвовод.

Мертвовод не пустил российских оккупантов в Вознесенск

В начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, украинские защитники остановили оккупантов, взорвав мост через Мертвовод. Это не позволило врагу прорваться вглубь города Вознесенск. В Вознесенске и на подступах к нему россиян ждали войска ВСУ и территориальной обороны. Россияне заехали на взорванный мост, где их встретили украинские защитники.

Мертвовод помог защитить Вознесенск от российских окупантов

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