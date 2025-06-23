Єрмака хотіли підірвати. Малюк розповів деталі замаху на брата голови ОП

Вибухівка важила 2,5 кг

Росіяни готували замах на брата керівника Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака Дениса. Його планувати підірвати, але Служба безпеки України (СБУ) запобігла цьому.

Про це Голова СБУ Василь Малюк заявив на зустрічі з журналістами, де був присутній "Телеграф". За його словами, наразі Денис Єрмак служить в ГУР, в Іноземному легіоні, він снайпер. До того ж зараз працює і на дронах, більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення.

"Варіант ліквідації був наступний: він перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час в Запоріжжі), як тільки повертається з бойового розпорядження — працювати по ньому вибуховим пристроєм. Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій", — сказав Малюк.

Денис Єрмак

Він розповів, що агент РФ приїхав до Києва, де винайняв квартиру. Працівникам СБУ вдалось встановити камеру з відео та аудіосупроводом поки він купляв потрібні компоненти. Тобто СБУ повністю контролювались весь процес, також і за допомогою проникнення в його телефон. Таким чином фіксувались і розмови з кураторами.

"Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати. Загальна вага, яку він "накрутив", була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи, сам робив детонатор", — додає Малюк.

За його словами, в той самий час 14-річний хлопець пильно стежив за Єрмаком молодшим. Він був і в його дворі, і біля будинку, адже тоді Денис Єрмак перебував по БРці на Запоріжжі. Проте його дружина і двоє дітей перебували в Києві. СБУ забрала їх з адреси проживання.

"Росіяни дуже поспішали, їм кров з носа потрібно було це зробити. Виконувати планували мега нахабно. Вам для розуміння: для підриву великого джипа достатньо 800 грамів, щоб це було "в хлам". Для звичайної автівки – 400 грамів. А 2,5 кг – це немає ні стінок, ні перестінок, нічого, якщо підірвати вибуховий пристрій в під’їзді. Росіяни виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш у двері, на тебе чекають, просто передай посилку", — пояснює голова СБУ.

Малюк додає, що окупанти намагались використати класичну схему "в темну". Виконавець купив два телефони, один з телефонів був приєднаний до вибухівки. В кураторів був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. При цьому загинув би і той, хто приніс посилку, і той, хто був за дверима.

"Вони хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали", — резюмував генерал-лейтенант.

Раніше "Телеграф" писав, що Малюк розповів про жінок у СБУ, які працюють у тилу.