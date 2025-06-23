Ермака хотели подорвать. Малюк рассказал детали покушения на брата главы ОП

Взрывчатка весила 2,5 кг

Россияне готовили покушение на брата руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Ермака Дениса. Его планировать подорвать, но Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила это.

Об этом Глава СБУ Василий Малюк заявил на встрече с журналистами, где присутствовал "Телеграф". По его словам, Денис Ермак служит в ГУР, в Иностранном легионе, он снайпер. К тому же, сейчас работает и на дронах, большую часть времени находится на линии боевого столкновения.

"Вариант ликвидации был следующим: он находится на линии боевого столкновения (на то время в Запорожье), как только возвращается из боевого распоряжения — работать по нему взрывным устройством. Исполнитель — харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство", — говорит Малюк.

Денис Ермак

Он рассказал, что агент РФ приехал в Киев, где снял квартиру. Работникам СБУ удалось установить камеру с видео и аудиосопровождением, пока он покупал нужные компоненты. То есть, СБУ полностью контролировались весь процесс, также и посредством проникновения в его телефон. Таким образом, фиксировались и разговоры с кураторами.

"Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью — начинал все мастерить. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы, сам делал детонатор", — добавляет Малюк.

По его словам, в то же время 14-летний парень внимательно следил за Ермаком младшим. Он был и в его дворе, и у дома, ведь тогда Денис Ермак находился по БРК на Запорожье. Однако его жена и двое детей находились в Киеве. СБУ забрала их с адреса проживания.

"Россияне очень спешили, им кровь из носа нужно было это сделать. Выполнять планировали мега нагло. Вам для понимания: для подрыва большого джипа достаточно 800 граммов, чтобы это было "в хлам". Для обычного автомобиля – 400 граммов. А 2,5 кг – это нет ни стенок, ни перестенок, ничего, если взорвать взрывное устройство в подъезде. Россияне исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку", — объясняет глава СБУ.

Малюк добавляет, что оккупанты пытались использовать классическую схему "в темную". Исполнитель купил два телефона, один из телефонов был подсоединен к взрывчатке. У кураторов был слуховой контроль – если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. При этом погиб бы и тот, кто принес посылку, и тот, кто был за дверью.

"Они хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное россиянам мы не дали", — резюмировал Малюк.

Ранее "Телеграф" писал, что Малюк рассказал о женщинах в СБУ, работающих в тылу.