Масштабна "демілітаризація" Путіна: Західні ЗМІ висвітлили блискучу спецоперацію СБУ та згадали Трампа

Провідні західні медіа відреагували на блискучу спеціальну операцію Служби безпеки України зі знищення російської авіації. Ця подія привернула значну увагу, адже українські дрони атакували російські аеродроми на великій території.

Закордонні ЗМІ, серед яких The New York Times, Politico, The Washington Post, The Guardian, The Telegraph, BBC та CNN, детально висвітлили цю подію. Не забули згадати і про переговори, і про відставку командувача Сухопутних військ Драпатого після трагедії на полігоні на Дніпропетровщині.

The New York Times: Україна атакує авіабази на великій території Росії

Американське видання The New York Times зазначило, що "Україна розпочала один із наймасштабніших наступів війни проти авіабаз на території Росії – скоординовану операцію, спрямовану на об'єкти від східного Сибіру до західного кордону Росії, в результаті якої кілька російських літаків опинилися у вогні". Журналісти згадали, що ці атаки відбулися на тлі трагедії на українській військовій навчальній базі, де загинули солдати. Вони також повідомили про заяву Михайла Драпатого, який подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ України, відчуваючи "особисту відповідальність за трагедію".

Politico: Україна заявляє, що вразила десятки російських бомбардувальників у зухвалій атаці безпілотників

Видання Politico повідомило: "Служба безпеки України в неділю відправила шквал безпілотників для атаки чотирьох військових аеродромів у Росії, ліквідувавши 41 московський стратегічний бомбардувальник". У статті також згадується, що ця зухвала атака сталася напередодні чергового раунду переговорів між Росією та Україною, запланованих у Стамбулі.

The Washington Post: Україна завдала далекосяжних ударів безпілотниками по російських літаках

За інформацією The Washington Post, "безпілотники, контрабандою ввезені до Росії, вразили бази аж у Сибіру та на Далекому Сході, знищивши 41 літак, що несуть крилаті ракети та виявляють ворожі літаки, повідомив український чиновник". Видання також цитує українського чиновника, який зазначив: "Завдяки Малюку… Росія тепер зрозуміла справжнє значення слова демілітаризація".

The Guardian: Україна здійснила масштабну атаку безпілотниками по російських бомбардувальниках

The Guardian підкреслило: "Повідомлення про удари по чотирьох авіабазах у Сибіру знаменують ескалацію транскордонних вторгнень перед запланованими мирними переговорами". У статті також йдеться про те, що ці атаки "виявили слабкі місця в потужному російському апараті безпеки, який запобігає диверсійним операціям глибоко всередині її території".

The Telegraph: Українські дрони знищили бомбардувальники Путіна. Секретна операція з контрабанди зробила це можливим

The Telegraph описав процес підготовки до операції: "Крихітні пристрої були контрабандою ввезені в країну під наглядом СБУ". Видання також процитувало представника служби безпеки, який повідомив, що "загалом було збито 41 російський військовий літак вартістю близько 7 мільярдів доларів". "Цей напад стався на критичному етапі війни, коли мирний план Дональда Трампа висить на волосині", — пише видання.

BBC: Українські дрони "вилетіли з вантажівок" перед ударами по бомбардувальниках під час масштабного нападу в Росії

Як пишуть у BBC, "Україна стверджує, що внаслідок масштабної атаки безпілотників "горіли" понад 40 російських бомбардувальників". Видання також навело слова Володимира Зеленського: "Це українські дії, які безсумнівно увійдуть в історію".

CNN: Україна проводить "масштабну" операцію, спрямовану проти російських авіабаз

CNN з посиланням на джерело в СБУ повідомило, що "Україна завдала масштабних ударів безпілотників по низці авіабаз у глибинці Росії, знищивши кілька бойових літаків". У статті зазначено, що "ці атаки є найамбітнішими одночасними ударами по російських авіабазах, здійсненими Україною з початку війни".

Нагадаємо, 1 червня 2025 року на п’яти російських аеродромах, серед яких Оленья" у Мурманській області та "Біла" в Іркутській області – виникли великі займання. Ці об'єкти є базами для стратегічної авіації російських збройних сил. Служба безпеки України здійснила цільову операцію з ліквідації ворожих бомбардувальників. Безпілотники СБУ атакували авіатехніку, яка кожної ночі завдає ударів по українських населених пунктах.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський поділився блискучими деталями атаки СБУ на РФ. 7 млрд доларів США — орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога.