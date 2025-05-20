Поляк готував замах на Зеленського: хто був замовником і що його чекає

Польські спецслужби співпрацювали з СБУ та ГПУ

У Польщі завершили досудове розслідування у справі громадянина Павла К., якого обвинувачують у співпраці з російською військовою розвідкою та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Обвинувальний акт скерували до Окружного суду Варшави 20 травня.

Про це повідомила Національна прокуратура Польщі. За даними слідства, Павло К. встановив контакт із російськими військовими та запропонував сприяння Головному управлінню розвідки Генштабу РФ. На завдання російських спецслужб він збирав відомості про заходи безпеки в аеропорту Жешув-Ясьонка, який використовується для закордонних візитів українських урядовців. Ці дані мали допомогти йому у підготовці потенційного замаху на президента України.

Розкриттю передувала передача інформації від українських правоохоронців. Агентство внутрішньої безпеки Польщі діяло у тісній координації з Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України, що дозволило оперативно зібрати докази та встановити мотиви злочину.

Павла К. затримали 17 квітня 2024 року. Йому інкримінують діяння, що загрожують до восьми років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Варшаві поліція затримала громадянку України та білоруса за зберігання близько трьох кілограмів наркотиків. За польським законодавством парі загрожує до 10 років ув’язнення. Затриманню передувала масштабна поліцейська погоня, яку місцеві ЗМІ порівняли зі сценою з голлівудського бойовика.