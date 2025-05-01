Як Росія знаходить кілерів в Україні для замахів на публічних людей і політиків

Пріоритет віддають колишнім військовим та копам

На тлі замаху на відомого активіста та волонтера Сергія Стерненка у багатьох виникає питання: як же Росія знаходить в Україні кілерів та виконавців замахів. Чи дійсно агентам Кремля легко завербувати когось.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання і знайти відповідь. Зауважимо, враховуючи дані поліції та Служби безпеки України, найчастіше виконавцями злочинів стають українці з проросійськими чи радикальними поглядами.

Один з основних шляхів пошуку кілерів є мережа та так званий даркнет. Агенти Кремля звертають увагу на активних користувачів, які критикують владу, підтримують проросійську думку та використовують російські соцмережі.

Особливу увагу звертають на колишніх військових, поліцейських чи людей зі схожих галузей. До того ж не залишають без уваги осіб з судимостями. Адже це сприятиме якіснішому "виконанню завдання". Здебільшого цих виконавців або шантажують наявністю компромату, або просто пропонують гроші.

Налагодження "контакту" фактично другий етап вербування. Він відбувається у месенджерах у спеціальних закритих чатах. З виконавцем зазвичай контактує якийсь посередник, тому кілери не завжди знають "замовника", особливо якщо це російська спецслужба.

Також одними з найімовірніших потенційних виконавців можуть стати люди, що мають родичів в окупації чи Росії, адже цим їх можуть шантажувати. Людей, на яких не знайшли важіль впливу, агенти підкупають, пропонуючи чималі гроші "за роботу". Деяким навіть обіцяють одразу ж прихисток в Росії. До прикладу, за вбивство голови громадського формування "кілеру" пропонували $100 тис.

До того ж велику роль у виборі виконавця "замовлення" відіграє вміння користуватись зброєю, її наявність та місце проживання. Адже "замовникам" легше обирати одразу місцевих, враховуючи той факт, що зазвичай вони не виконують обіцянок з вивезенням до Росії та виплатою грошей. Сприяють цьому українські спецслужби, які майже завжди ловлять злочинців на гарячому.

Раніше "Телеграф" розповідав про усі подробиці нападів на Стерненка, якого поранили з пістолета 1 травня.