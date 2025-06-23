Чернишов отримав підозру від НАБУ: як відреагував міністр

Чиновник зазначив, що говорив з детективами понад дві години

Віцепрем’єру — міністру єдності Олексію Чернишову оголосили підозру у корупції. На день раніше він повернувся в Україну з тривалого відрядження.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Зазначається, що Чернишов став шостим підозрюваним у справі про корупцію у будівельній сфері за часів, коли він ще обіймав посаду голови Мінрегіону.

За інформацією бюро, один зі столичних забудовників тоді звернувся до керівництва міністерства із пропозицією щодо створення умов для передачі земельної ділянки для будівництва житлового комплексу. Також у незаконний спосіб було укладено договори із "потрібною компанією".

"Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п’ять дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн", — повідомили в НАБУ.

Втім, проєкт реалізовано не було, оскільки ділянку було заарештовано НАБУ та САП. Відомство повідомляє, що забудовник все одно "нагородив" міністра знижкою на купівлю квартири у вже збудованому житловому комплексі. Тим самим чиновник отримав неправомірний зиск на суму понад 14,5 мільйона гривень.

Сам Чернишов на підозру вже відреагував і сказав, що спілкування з детективами було "продуктивним".

Відповідь Чернишова

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилася інформація, що 19 червня Україну залишив син Чернишова, а 20 червня – його дружина.