Чернишов повернувся до України і зробив гучну заяву

Міністр каже, що повернувся з відрядження

Міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся до України. За його словами, історія з його зникненням є "кампанією з дискредитації".

Про це він повідомив у своєму повідомленні у соцмережі Facebook. Він зазначив, що перебував у відрядженні, але з 23 червня повернеться до роботи в уряді.

"Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", — написав він.

Пост Чернишова

До свого повідомлення, він прикріпив фотографію на тлі якогось магазину, на якому видно напис українською мовою.

Чернишов повернувся

Історія з виїздом міністра

17 червня Чернишов онлайн відкрив форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", який відбувся у Києві, проте особисто він на ньому не був присутнім. Після цього у Кабміні повідомили, що він перебуває у відрядженні у Чехії.

При цьому стало відомо, що НАБУ та САП викрили корупційну схему із землею під забудову у Києві, а серед фігурантів були люди, пов’язані з міністром Чернишовим. У ЗМІ повідомили, що правоохоронці готуються вручити йому підозру, а останнім терміном називали 23 червня.

Детальніше про історію з виїздом міністра, читайте у матеріалі "Телеграф": День "X" наближається: де зараз "зниклий" голова Мін’єдності Чернишов, і хто намагається його повернути

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилася інформація, що 19 червня Україну залишив син Чернишова, а 20 червня – його дружина.