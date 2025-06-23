"Виглядало дуже неприродньо": нові деталі скандалу з Назарієм Гусаковим вразили українців

Зараз Назарій Гусаков перебуває за кордоном, з України він виїхав 13 червня

Скандал з відомим українським активістом Назарієм Гусаковим продовжує активно обростати новими деталями. Шум навколо історії про його збори коштів на лікування та реабілітацію від смертельної небезпечної хвороби не лише дійшов до Зеленського, а й змотивував ще більшу кількість людей поділитися власними історіями про те, які методи хлопець використовував, аби зібрати більше коштів.

"Телеграф" зібрав нові деталі справи, до яких додалися і публічні реакції відомих журналістів, громадських діячів та звичайних благодійників, які стикались із проханнями Назарія напряму. Частина з них поділилася власним досвідом, частина — закликала до обачності у підтримці благодійних ініціатив.

Випрошував гроші у пораненого військового

Журналістка Ольга Худецька продовжує публікувати на своїй сторінці в соціальній мережі X скриншоти листувань та свідчення очевидців, до яких Назарій безпосередньо звертався за грошовою підтримкою.

Одним з таких людей став поранений військовослужбовець Сергій Сушицький, який повідомив Гусакову, що перебуває на лікуванні. За місяць від нього активіст отримав 335,5 тисяч гривень – з них 160 були дані в борг, однак повернути Назарій спромігся лише 40 тисяч вже після того, як мережу заповнили повідомлення з розкриттям його діяльності.

Скриншоти повідомлень опублікували в Х

Історія поранення Сергія Сушицького

За словами Худецької, Назарій "напосівся на Сергія і не злазив, щойно почувши, що держава йому робить виплати". Спочатку хлопець попросив 150 000 грн на "головний препарат" (Еврісді), які вже тоді отримував через міський механізм підтримки. Цей діалог стався за два дні після того, як Гусаков дізнався, що його співрозмовник отримує виплати за поранення. Назарій запевнив, що "вдвічі важче прийматиме" допомогу.

Як з’ясувалося, кошти, які Назарій збирав як донати, йшли і на погашення боргів – Сергію він написав, що його спроможність повертати кошти буде залежати від темпу зборів, що велися в мережі, у тому числі й за підтримки видання BIHUS.Info.

Тероризував повідомленнями онкохвору дівчину

За допомогою на суму в 500 тисяч гривень він звертався до хворої на рак дівчини, яка на той час була в періоді рецидиву – повернення хвороби після стану, коли симптоми зникли. Ця дівчина Валерія, вже померла. Скриншоти цих листувань та її історій надіслали читачки блогу.

Публікації дівчини надали її читачки

Як розповідала сама дівчина в соціальних мережах, спочатку Назарій надіслав 10 тисяч гривень на її монобанку, на яку вона збирала на лікування. Валерія відразу написала йому, аби запропонувати безоплатне створення постера для нього, але тоді Гусаков відмовився.

Відразу наступного дня Назарій написав їй сам зі словами "… вчора я допоміг тобі, а сьогодні допомога треба мені" – він попросив позичити в борг пів мільйона гривень на купівлю ліків, причому кошти йому були потрібні того ж дня до 18:00. Після того, як Валерія попросила Гусакова звернутися до свого нареченого, оскільки вона сама перебувала у поганому самопочутті, він відмовився та зазначив, що з незнайомцями йому спілкуватися важко.

Назарій Гусаков не припинив засипати її повідомленнями навіть після прохання звернутися до іншої людини

Саме тому він продовжив "засипати" повідомленнями дівчину, казати, що йому "залишилось всього дві години" та вона є його останньою надією. Як дописала сама Валерія, Назарій давив на жалість та цим намагався привернути увагу.

Таку методику надсилання повідомлень Назарій використовував часто

Український журналіст Ілля Пономаренко опублікував в X відеозапис свого листування з Назарієм – пів роки Гусаков спамив повідомленнями в особисті повідомлення, причому робив це досить наполегливо та використовував таку саму методику – давив на жалість, наполягав, що якщо не допомогти йому зараз, то потім вже буде пізно.

А вимагав уваги він приблизно отак. Півтора року забивав спамом повідомлення в фб, як тільки просік що я можу йому «допомагати» в твітері. pic.twitter.com/BucBTOEqaQ — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 21, 2025

Як дописала в соціальних мережах одна з користувачок, Назарій звертався до неї за допомогою персонально (тобто не враховуючи те, що дівчина надсилала донати регулярно та була підписана на щомісячну грошову допомогу) наступної доби після того, як та публікувала фото з подорожей чи значної події. Як зазначила вона, після таких звернень відмовити було важко, тому Назарію вона одразу надсилала немалі суми.

Гусаков ретельно підбирав час для повідомлень

"Здавалось, що ти вбиваєш його особисто"

Відомий журналіст Михайло Ткач, який протягом тривалого часу публічно підтримував кампанії зі збору коштів для Назарія Гусакова, також прокоментував ситуацію. У своєму дописі він зізнався, що після ознайомлення з численними свідченнями людей, які так само, як і він, отримували звернення з проханнями про термінову допомогу, сумнівів щодо нещирості намірів активіста не залишилось.

"Однакові аргументи, що він помирає, йому гірше, часу вже нема", – написав Ткач. За його словами, Гусаков не лише писав йому особисто, а й мобілізовував інших людей, аби ті переконували журналіста надати фінансову підтримку. "Настільки інтенсивно, що в моменти, коли ти припиняєш відповідати на його повідомлення, тобі здавалось, що ти вбиваєш його особисто. Що його життя залежить від тебе", – зауважив він.

Журналіст наголосив, що на момент публікації заяви жодного притомного звіту від Гусакова так і не було надано, і назвав дії активіста шахрайськими. "Дії, які завадять багатьом чесним людям отримати підтримку і шанс на продовження життя", – вважає Ткач.

Він також нагадав про приклад ефективної взаємодії суспільства – кампанію "Діма, ми встигнемо", коли вдалося зібрати кошти на рятівну ін’єкцію для маленького одесита Дмитрика Свічинського, хворого на СМА. "У випадку з Назарієм теж була велика синергія. Люди зі СМА, на жаль, часто не доживають до 30-ти років. Синергія, яку він вирішив використати, очевидно, не лише для лікування", – додав Ткач.

На завершення він підкреслив, що продовжить допомагати тим, хто справді потребує підтримки, але більше не надаватиме допомоги тим, хто не може прозоро звітувати про зібрані кошти: "Навіть тих, які, очевидно, помирають. Бо, як виявилось, навіть цим можна маніпулювати".

Гусаков користувався довірою до нього

"Це не виглядало чесно"

Правозахисник Сергій Наумович дописав, що декілька років тому Назарій заспамив йому коментарі та особисті повідомлення з проханнями про допомогу – кожне повідомлення починалося однаково "Прошу допомоги…".

"Виглядало дуже неприродньо і я вимушений був його забанити. Він мені одразу здавався підозрілим. Дуже настирливий і це не виглядало чесно", – зазначив він.

"Це позначається і на допомозі ЗСУ"

Громадський діяч Дмитро Биков вперше прокоментував скандал навколо зборів коштів Назарієм Гусаковим після того, як стало відомо про виїзд активіста за межі України. На думку Бикова, такий крок можна розцінювати як непряме визнання провини, адже замість публічного пояснення численних звинувачень, Гусаков обрав шлях уникнення відповідальності.

"На жаль, показова історія з людською допомогою, яка за відсутності звітності перетворюється на історію зловживань довірою. Таке ніхто не пробачає і суб’єкт, що зловживав довірою втрачає суспільний капітал, довіру. Але найгірше, що такі випадки сприяють загальній втраті віри в те, що людська допомога може дійсно робити добро. Це позначається і на допомозі ЗСУ, на жаль. Такі приклади руйнують віру в те, що маленькі допомоги можуть змінити життя конкретної людини, групи людей на краще, перемогти ворога", – зазначив він.

Окремо Дмитро Биков підкреслив, що наслідки подібної поведінки виходять за межі однієї особи: вони формують загальну недовіру до системи благодійності та волонтерства. Утім, Биков закликає суспільство не зневірюватися і не припиняти допомогу тим, хто її дійсно потребує.

"Принципами вашої допомоги має бути: прозорість фонду, чи волонтера, наявність звітності, відповідальність і тримання слова з виконання взятих на себе зобов'язань, совісність і довіра. Віра в краще має бути, інакше немає за що чіплятися в нашому не легкому житті", – дописав діяч.

"Значно гірше, ніж якби він дійсно був ігроманом"

Журналіст Олександр Михельсон зосередив увагу на звинуваченнях у лудоманії щодо Назарія. Він висловив сумнів щодо того, що активіст дійсно страждає від залежності до азартних ігор, аргументуючи це характерною поведінкою ігроманів у поводженні з фінансами.

"Якби він справді був ігроманом, у нього не було б ні копійки не те що звалити з країни, а й на хоч якесь життя", — написав Михельсон, підкреслюючи, що в реальній залежності людина втрачає будь-яку здатність до ощадливості. Він зазначив, що "в плані поводження з грішми ігромани абсолютно нічим не відрізняються від наркоманів, алкоголіків тощо".

На думку журналіста, здатність Назарія організовано зібрати кошти, системно їх використовувати та навіть виїхати з країни свідчить про набагато більш цинічну модель поведінки, ніж сліпе підкорення залежності. "Що, в принципі, говорить про п. Назарія значно гірше, ніж якби він дійсно був ігроманом", — підсумував Михельсон. Він не виключив, що у Гусакова були "складні психологічні моменти", але визнав, що подібні пояснення не можуть виправдати зловживання довірою людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що британський уряд витратив 532 тисячі фунтів стерлінгів (близько 716 тисяч доларів США або понад 3 мільйони гривень) на редизайн свого офіційного сайту. Однак кінцевий результат викликав хвилю критики — багато хто побачив у цьому проєкті радше ознаки марного витрачання бюджету, ніж справжнього оновлення.