Історія з виїздом міністра Чернишова продовжується: зʼясувався цікавий факт про його родину

Вже незабаром йому мають вручити підозру

Родина віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який не повернувся з відрядження за кордоном, виїхала з України. Вже 23 червня йому планують вручити підозру.

Про це повідомляє "Українська правда" та "Радіо Свобода". Зазначається, що поїздка за кордон Чернишова запланована, але майбутнє вручення підозри в корупції навряд чи сприятиме його поверненню.

"За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина", — пише УП.

Відомо, що й понеділок, 23 червня, Чернишову НАБУ/САП мають вручити підозру. Адже до Кабміну надіслали відповідне запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов.

"Після відрядження міністру Чернишову мають вручити підозру", — заявив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на джерела в уряді.

Нагадаємо, у мережі звернули увагу не те, що 17 червня Чернишов онлайн відкрив форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", який відбувся у Києві. А напередодні цього стало відомо, що НАБУ та САП викрили корупційну схему із землею під забудову в Києві, а серед фігурантів були люди, які повʼязані з міністром Чернишовим.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що міністр національної єдності Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном до кінця тижня. А президент України Володимир Зеленський наголосив, що Чернишов має повернутись в Україну.

