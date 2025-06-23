Не випадковість, а тактика? Чому росіяни цілять саме в українські технічні університети

Обстріл українських університетів — не випадковість

За останні тижні росіяни завдали ударів щонайменше по трьох українських технічних університетах. 6 червня постраждав Тернопільський національний технічний університет, а 17 червня — Національний авіаційний університет та КПІ імені Сікорського. Під час атаки на Київ 23 червня КПІ постраждав знову.

У цьому неозброєним оком можна побачити певну тенденцію. Та чи є вона цілеспрямованою тактикою ворога, з’ясовував "Телеграф". Примітно, що Міноборони РФ заявляє про удари не по університетах,а по "підприємствах військово-промислового комплексу" України та інфраструктурі військового аеродрому. У Росії сказали, що всі цілі знищено.

6 червня російські ракети пошкодили корпус Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Унаслідок обстрілу вибито понад 95% вікон та дверей, а також пошкоджено до 95% аудиторій та лабораторій разом із спеціалізованим обладнанням.

Пошкоджений корпус ТНТУ у Тернополі внаслідок атаки 6 червня

Як виглядає корпус ТНТУ після атаки 6 червня

Корпус ТНТУ після удару 6 червня

17 червня під час атаки на Київ уламки дрона влучили в гуртожиток Київського авіаційного інституту. Постраждали близько 30 кімнат, троє людей потребували госпіталізації.

Наслідки влучання уламків в гуртожиток НАУ 17 червня

Під час атаки на Київ з 22 на 23 червня було знищено спортивний комплекс Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського". Уламки ракети влучили в басейн двоповерхової будівлі, де також розташовувалися зали для гімнастики та аеробіки.

Пошкодження спортивного комплексу КПІ 23 червня

Цей університет отримав пошкодження і під час минулого масованого удару 17 червня — тоді постраждала історична будівля КПІ 1898 року.

Наслідки удару по КПІ 17 червня

Військовий експерт Олег Старіков вважає, що це не випадковість. "З великою ймовірністю та врахуванням того, що це політехнічні ВНЗ, де навчають людей працювати не лише головою, але й руками, то у цих навчальних закладах можуть навчати всього що пов'язане з інноваційними технологіями. Це безпілотні літальні, наземні апарати, все що стосується безпілотної авіації. Проблема — що деякі люди (представники цих ВНЗ, — Ред.) почали це все рекламувати і показувати. Локація дуже легко визначається і росіяни завдають ударів по так званому гаражному виробництві. Тому якщо у ВНЗ не будуть піаритись, туди і прилітати не буде".

Також раніше "Телеграф" писав, що Росія знову б’є по енергетиці України. Відключення світла вже почались, чого чекати далі.