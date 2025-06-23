Де відпочити в Києві та передмісті: ТОП-5 відкритих басейнів з високим рейтингом
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Комплекси пропонують різні ціни
Літо вже у розпалі. Найкращий спосіб охолодитися та відпочити — це відвідати один із найкращих відкритих басейнів Києва та околиць.
"Телеграф" підготували добірку з п’яти найкращих комплексів у Києві та під містом.
Фітнес-клуб "5 Елемент"
Розташований на Оболоні, цей клуб є одним із найбільших у Києві. Він пропонує 6 басейнів, включаючи відкритий басейн на літньому дворі. Тут також є гідромасажний басейн та спортивні 25-метрові доріжки з ультрасучасним очищенням води. Клуб працює цілий рік і має зручну парковку на 450 місць.
Адреса: Київ, вулиця Електриків, 29А.
Вартість: щоб відпочити біля води на території комплексу, необхідно придбати річну карту на 3 місяці. Деталі уточнюйте в клубі.
Рейтинг на Google Maps — 4,5
"Гніздо Зозулі"
Цей заміський комплекс розташований у сосновому лісі, що забезпечує природну тінь та прохолоду. Тут ви знайдете великий відкритий басейн, дитячу зону, шезлонги, парасольки та кафе з літньою терасою. Ціни на відвідування варіюються залежно від дня тижня та часу доби.
Адреса: Київ, Воскресенські сади, вулиця Спортивна, 15.
Вартість потрібно уточнювати.
Рейтинг на Google Maps — 4,6
Koncha Zaspa Park
Відома локація, де росте 600-річний дуб, акцентує увагу на відпочинку біля води та у воді. Для гостей тут облаштовано просторий басейн площею 340 м² і глибиною майже 1,5 метра — такий розмір дозволяє насолоджуватись плаванням одночасно до 300 людей.
Поряд із великим басейном розміщені зручні шезлонги, комфортні ліжка, бар та 25 затишних альтанок.
Адреса: Центральний Парк Конча-Заспи, Столичне шосе, 275.
Вартість: басейн + шезлонг: пн-чт — 1 000 грн, пт-нд та свята — 1 200 грн; басейн + ліжко на двох: пн-чт — 1 700 грн, пт-нд та свята — 2 000 грн; басейн + бунгало/альтанка (до 6 осіб): пн-чт — 4 000 грн, пт-нд та свята — 5 000 грн
Рейтинг на Google Maps — 4,5
Характер Парк
Цей заміський комплекс розташований у мальовничій місцевості, пропонуючи відкритий басейн, зону для йоги, дитячий майданчик та ресторан з літньою терасою. Ціни на відвідування варіюються залежно від дня тижня та часу доби.
Адреса: Київська область, с. Крюківщина.
Ціни: шезлонг з матрацом — 800 пн-пт\1200 сб-нд — за 1 особу, шезлонг біля басейну — 1000 пн-пт\1400 сб-нд — за 1 особу, шезлонг ліжко біля басейну — 1800 пн-пт\2400 сб-нд — за 2 осіб, бунгало ліжко — 2000 пн-пт\2800 сб-нд — за 2 осіб, бунгало крісла — 2000 пн-пт\2800 сб-нд — за 4 осіб, sup борд — 150 пн-пт\ 300 сб-нд — за 1 годину, дітям до 3 років безплатно, від 3-14 років — 50%, без надання посадкового місця.
Рейтинг на Google Maps — 4,1
Shambala Wellness Club
Розташований у селі Рожни, цей аюрведичний комплекс пропонує відкритий басейн з лежаками та парасольками, критий басейн з гідромасажем та протитечією, хамам, фінську сауну, соляну кімнату та тренажерний зал.
Адреса: с. Рожни, вулиця Свободи, 67.
Вартість: пн-чт – 1500 грн, на двох – 3000 грн, пт-нд – 2000 грн, на двох – 4000 грн; SPA-день, пн-чт – 5500 грн, на двох – 11000 грн, пт-нд – 6000 грн, на двох – 12000 грн.
Рейтинг на Google Maps — 3,9
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