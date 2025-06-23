Де відпочити в Києві та передмісті: ТОП-5 відкритих басейнів з високим рейтингом

Комплекси пропонують різні ціни

Літо вже у розпалі. Найкращий спосіб охолодитися та відпочити — це відвідати один із найкращих відкритих басейнів Києва та околиць.

"Телеграф" підготували добірку з п’яти найкращих комплексів у Києві та під містом.

Фітнес-клуб "5 Елемент"

Розташований на Оболоні, цей клуб є одним із найбільших у Києві. Він пропонує 6 басейнів, включаючи відкритий басейн на літньому дворі. Тут також є гідромасажний басейн та спортивні 25-метрові доріжки з ультрасучасним очищенням води. Клуб працює цілий рік і має зручну парковку на 450 місць.

Адреса: Київ, вулиця Електриків, 29А.

Вартість: щоб відпочити біля води на території комплексу, необхідно придбати річну карту на 3 місяці. Деталі уточнюйте в клубі.

Рейтинг на Google Maps — 4,5

"Гніздо Зозулі"

Цей заміський комплекс розташований у сосновому лісі, що забезпечує природну тінь та прохолоду. Тут ви знайдете великий відкритий басейн, дитячу зону, шезлонги, парасольки та кафе з літньою терасою. Ціни на відвідування варіюються залежно від дня тижня та часу доби.

Адреса: Київ, Воскресенські сади, вулиця Спортивна, 15.

Вартість потрібно уточнювати.

Рейтинг на Google Maps — 4,6

Комплекс "Гніздо Зозулі"

Koncha Zaspa Park

Відома локація, де росте 600-річний дуб, акцентує увагу на відпочинку біля води та у воді. Для гостей тут облаштовано просторий басейн площею 340 м² і глибиною майже 1,5 метра — такий розмір дозволяє насолоджуватись плаванням одночасно до 300 людей.

Поряд із великим басейном розміщені зручні шезлонги, комфортні ліжка, бар та 25 затишних альтанок.

Адреса: Центральний Парк Конча-Заспи, Столичне шосе, 275.

Вартість: басейн + шезлонг: пн-чт — 1 000 грн, пт-нд та свята — 1 200 грн; басейн + ліжко на двох: пн-чт — 1 700 грн, пт-нд та свята — 2 000 грн; басейн + бунгало/альтанка (до 6 осіб): пн-чт — 4 000 грн, пт-нд та свята — 5 000 грн

Рейтинг на Google Maps — 4,5

Koncha Zaspa Park

Характер Парк

Цей заміський комплекс розташований у мальовничій місцевості, пропонуючи відкритий басейн, зону для йоги, дитячий майданчик та ресторан з літньою терасою. Ціни на відвідування варіюються залежно від дня тижня та часу доби.

Адреса: Київська область, с. Крюківщина.

Ціни: шезлонг з матрацом — 800 пн-пт\1200 сб-нд — за 1 особу, шезлонг біля басейну — 1000 пн-пт\1400 сб-нд — за 1 особу, шезлонг ліжко біля басейну — 1800 пн-пт\2400 сб-нд — за 2 осіб, бунгало ліжко — 2000 пн-пт\2800 сб-нд — за 2 осіб, бунгало крісла — 2000 пн-пт\2800 сб-нд — за 4 осіб, sup борд — 150 пн-пт\ 300 сб-нд — за 1 годину, дітям до 3 років безплатно, від 3-14 років — 50%, без надання посадкового місця.

Рейтинг на Google Maps — 4,1

Характер Парк

Shambala Wellness Club

Розташований у селі Рожни, цей аюрведичний комплекс пропонує відкритий басейн з лежаками та парасольками, критий басейн з гідромасажем та протитечією, хамам, фінську сауну, соляну кімнату та тренажерний зал.

Адреса: с. Рожни, вулиця Свободи, 67.

Вартість: пн-чт – 1500 грн, на двох – 3000 грн, пт-нд – 2000 грн, на двох – 4000 грн; SPA-день, пн-чт – 5500 грн, на двох – 11000 грн, пт-нд – 6000 грн, на двох – 12000 грн.

Рейтинг на Google Maps — 3,9

Shambala Wellness Club

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві недорого відпочити влітку. ТОП-3 басейни від 200 гривень.