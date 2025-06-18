11 мільйонів на куртки та штани: "Київтеплоенерго" оголосило масштабний тендер

Костюми придбають для працівників

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" оголосило масштабний тендер на закупівлю форменого захисного одягу для своїх співробітників. На закупівлю курток, штанів та жилеток виділять понад 11 мільйонів гривень.

Відповідне оголошення оприлюднено в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Подати пропозицію можна до 23 червня.

Зазначено, що купівля розділена на два лоти. Перший охоплює придбання комплектів одягу для захисту від холоду, механічних впливів та виробничих забруднень. Серед них костюми з бавовняних тканин, утеплені зварювальні костюми з вогнестійкою обробкою, а також куртки для інженерно-технічного персоналу.

Тендер

Другий лот передбачає закупівлю літніх костюмів для чоловічих і жіночих сторожових служб. Очікувана вартість тендеру — 11 140 718 гривень.

Також у тендерній документації зазначається, що договір із постачальником діятиме до кінця 2025 року.

Тендерна документація

Нагадуємо, що "Київтеплоенерго" оголосило тендер на послуги з ремонту та технічного обслуговування вимірювальних приладів. Проєкт включає закупівлю послуг для обслуговування теплолічильників ЕРГОМЕРА-125, що знаходяться в зоні діяльності підприємства. Очікувана вартість замовлення була 1 512 495,11 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що "Київтеплоенерго" збиралося придбати акти, бланки та оголошення. На ці цілі хотіли витратити 1 мільйон 334 тисячі гривень.