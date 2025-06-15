України за 2 мільярди збудує новий КПП на кордоні (тендер)

Роботи хочуть закінчити до кінця 2028 року

На Закарпатті з’явиться новий пропускний пункт на кордоні з Румунією. Він з’єднуватиме населені пункти Біла Церква та Сігету-Мармацієй.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro. У деталях тендеру зазначено, що на цю мету буде виділено трохи більше двох мільярдів гривень.

Варто зазначити, що хоча обидва населені пункти знаходяться на березі річки Тиса, але мостом вони не з’єднані. Натомість міст є трохи західніше, в українському населеному пункті Солотвине.

Тендер

Гроші будуть виділені на розробку необхідної документації та будівництво об’єкта з під’їзними шляхами до автомобільного мосту. Аукціон триватиме до кінця червня 2025 року, а будівництво має завершити до 31 грудня 2028 року.

Біла Церква та Сігету-Мармацією, стрілкою показаний існуючий міст на кордоні.

На карті

"Майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги. Інфраструктура матиме 6 легкових, 2 автобусні та 6 вантажних смуг для транспорту. Добова пропускна здатність: 900 легкових автомобілів (це близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів", — повідомили у Держагентстві розвитку інфраструктури.

Зазначається, що будівництво мосту фінансує Румунія.

Варто зазначити, що товарообіг між Україною та Румунією після початку повномасштабної війни різко зріс. Зокрема, румунські дунайські порти стали одним з основних перевалочних пунктів для експорту українського зерна. Крім того, країна продовжувала пропускати українські вантажівки із зерном навіть після того, як польський кордон був перекритий через протести фермерів.

Нагадаємо, у Запоріжжі оголосили чималий тендер на четвертий рік повномасштабного російського вторгнення. На благоустрій території хочуть витратити понад 21 млн. Примітно, що відстань від фронту до міста становить близько 23 км.