Отримав хабар на 200 млн? НАБУ проводить обшуки у командувача Нацгвардії і не тільки (оновлено)

6 посадовців відсторонено від посад у Нацгвардії

Уже другий день поспіль Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки у низки посадовців Національної гвардії України. Командир Олександр Півненко міг отримати хабар в майже 200 млн грн.

Про це повідомляє ZN.UA, спираючись на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ теж відбулись обшуки.

Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка ;

; директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка ;

; директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського ;

; заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця ;

; начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза ;

; начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) вже повідомило, що вищеперерахованих посадовців відсторонено від посад. Призначено службове розслідування.

Як каже співрозмовник видання, в рамках справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України детективи НАБУ проводять обшуки:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Слідство повідомляє, що є ймовірність, що командувач Нацгвардії, змовився з іншими посадовцями і отримав хабар у розмірі 190 млн грн. Ці кошти вони могли утримати за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві.

Олександр Півненко

Видання додає, що у Гриценка, Калатинця та заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса обшуки проводяться у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

"У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ "БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА" та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV", — йдеться у матеріалі.

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