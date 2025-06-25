НАБУ уволило детектива за плохое поведение: кто он и что мог натворить (фото)
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Действия сотрудника сделали невозможным дальнейшее прохождение его службы в Бюро
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос принял решение уволить сотрудника Главного подразделения детективов. Причина заключается в том, что в отношении его поступили жалобы о неэтичном поведении, в частности отношений со свидетелем в уголовном производстве.
Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе НАБУ. Было установлено, что сотрудник нарушил требования первой части 9 статьи и первой части 80 статьи Уголовного процессуального кодекса Украины, а также первой части 7 статьи Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины.
"Его действия противоречили требованиям добродетели, беспристрастности и профессионального поведения, что сделало невозможным дальнейшее прохождение службы в Бюро", — говорится в сообщении.
Отметим, что вероятно в данном случае речь идет о детективе НАБУ Станиславе Бравермане. Однако в пресс-службе имя не озвучивали. Стоит добавить, что ранее "Телеграф" направлял в НАБУ запрос о возможном нарушении этических норм детективом НАБУ Станиславом Браверманом, который, согласно обнародованной в открытом доступе информации, мог вступить в близкие отношения с ключевым свидетелем по делу относительно Одесского аэропорта, что в таком случае могло бы свидетельствовать о конфликте интересов, возможной манипуляции показаниями и т.д. Нам было сообщено о проведении служебного расследования.
В НАБУ добавили, что было зафиксировано предоставление противоречивых объяснений, отсутствие надлежащего сотрудничества с дисциплинарной комиссией, попытки скрыть нарушения, а также безосновательное присвоение грифа секретности собственным объяснением. Тем самым был создан риск для работы дисциплинарной комиссии, в частности, из-за ограничения доступа к материалам для одного из членов Совета общественного контроля при НАБУ.
В связи с этим директор НАБУ инициировал изменений в Кодекс профессиональной этики работника бюро, чтобы четко отрегулировать ответственность за усложняющие или блокирующие внутренние проверки действия.
Также отмечается, что дисциплинарная комиссия рассматривает вопрос применения дисциплинарных взысканий к работникам Национального бюро. В ее состав входят пять человек, среди которых два представителя общественности, делегированные Советом общественного контроля при НАБУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вице-премьеру — министру единства Алексею Чернышеву объявили подозрение в коррупции.