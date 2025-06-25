На одного Путина стало больше: в Германии мальчик получил странное имя

Пользователи потрясены таким именем

В Германии медсестры роддома назвали мальчика Ричи Рич Путин. Это имя даже прошло проверку.

Об этом пишет издание Vice. в статье говорится, что это странное сочетание имени вымышленного миллиардера из мультсериала 1980-х годов и российского президента навсегда врезалось в память работников больницы — и, очевидно, пользователя Reddit тоже.

"Просто почувствовал, что должен поделиться этим, лежа без сна и думая об имени для своего будущего ребенка", — написал один из комментаторов.

Пост быстро стал вирусным и социальные сети мгновенно отреагировали коллективным ужасом. Вот что пишут в сети, которое цитирует издание:

Родители действительно так ненавидят своего ребенка?» — спросил один из комментаторов.

"Или они думают, что это смешно, и не думают о будущем ребенка?"

"Бедный ребенок", — написал другой.

"Представьте себе, сколько подлизовки к олигархам должно происходить в ее доме?"

Германия обычно известна своими строгими законами по именам, отклоняющим прозвища, которые могут нанести стыд или вред, но каким-то образом это имя прошло проверку, пишут журналисты.

"Я думал, что законы об именах здесь строже, чем в других странах", — добавил автор сообщения.

К сожалению, Ричи Рич Путин больше не исключение. Необычные имена новорожденных, вызывающие недоумение, стали вирусными в последние годы – от вариантов, вдохновленных Disney, до географических названий. В Великобритании одна мама стала известной, назвав свою дочь Элайе, настаивая, что это просто базовый английский. "

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