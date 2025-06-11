В Україні так не називають дітей. Які імена давали малюкам у Росії за останні три роки

Такого ви ще не чули

Українські імена популярні, вони милозвучні і мають великі історичні знання. А от у Росії дуже дивно називають дітей, останні три роки схиблені на пропаганді батьки вигадували різне.

"Телеграф" розповість, що це за імена. До списку увійшло 16 імен.

"Орєшнік" не тільки ракета

Перший і самий божевільний приклад, коли сім'я з російських Челнів, у якої народилася п'ятнадцята дитина, спершу мала намір назвати сина "Орєшніком" — на честь ракети, якою били по Україні. Втім, згодом батьки змінили рішення й обрали ім'я на честь президента РФ Володимира Путіна.

Трамп, але не Дональд

Ще одна пара з російського Новосибірська, яка проживає у Білорусі, назвала новонародженого сина Трампом. По батькові хлопчик — Володимирович.

Нагадаємо, що Дональд Трамп — це президент США. Чому так назвали дитину невідомо.

Горілка надихнула батьків на незвичне імʼя для дівчинки

Батьки з Москви назвали свою доньку Ракія — на честь фруктової горілки. Ракія — це балканський алкогольний напій, який отримують дистиляцією ферментованих фруктів. Ракія користується великою популярністю в країнах Балканського півострова і Східної Європи, включно з Болгарією, Хорватією, Боснією і Герцеговиною, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Сербією, Румунією. У цих регіонах міцний алкогольний напій часто не купують, а виготовляють самостійно в домашніх умовах.

На честь екс-міністра оборони РФ

Новонародженого хлопчика в Росії назвали Шойгу. Ім'я стало найрідкіснішим. Цікаво, що Шойгу — це в оригіналі не ім'я, а прізвище колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Буде не тільки озеро

Найнезвичайнішим і дивним ім'ям для дівчинки стала Сайсара. До слова, Сайсари — це перше озеро народу Саха. Хоча озеро Сайсари є лише одним із 175 маленьких озер у долині Туймаада і за своїми природними характеристиками не вирізняється з-поміж інших, саме його багато хто вважає батьківщиною народу саха, що вважається вихідним пунктом для освоєння земель Якутії.

Пісня "Сектор Газа" тепер у документі дитини, як імʼя

Новонароджену дівчинку з Росії назвали Лірика. Ім'я зустрічається досить рідко. Воно походить від грецького слова, яке означає "ліричне" або "поетичне". До слова, у гурту "Сектор Газа" вийшла пісня під назвою "Лірика".

На честь Росії

Зафіксовано випадок, коли батьки назвали дівчинку потрійним ім'ям — Росія-Святосія-Святоросія. А ще у Ноябрську батьки вибрали для своєї новонародженої дитини ім'я "Росія". Схоже, за подальшу долю дівчинки пара не надто переймається. Так, ім'ям держави-агресорки свою доньку назвали Олександр та Людмила Нахрачови. Матір розповіла, що вибрала таке ім'я, коли була вагітною.

Також серед чоловічих імен у топ-3 увійшли "Тихомир", "Світозар" і "Ратибор", серед жіночих перші рядки посідають "Доброслава", "Рада" і "Божана". Слідом за ними тепер є "Путислав" і "Добродея".

Раніше "Телеграф" писав про українські імена, які ріжуть слух росіянам.