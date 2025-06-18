Викликає страх та образу: яким чоловічим іменем росіяни ніколи не назвуть синів і до чого тут Буданов

В Україні це імʼя уособлення українського спротиву, розуму і гідності

Ім’я Кирило — традиційне, знайоме у багатьох слов’янських культурах. Але для росіян воно вже давно набуло зовсім іншого, тривожного змісту. Причина — Кирило Буданов, голова Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР), якого в Росії бояться, ненавидять і водночас не можуть ігнорувати.

"Телеграф" розповість, чому росіяни ніколи не зможуть називати своїх дітей цим іменем. І чому воно таке тригерне для жителів Росії.

Хто такий Кирило Буданов

Генерал-майор Буданов став обличчям української розвідки ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Під його керівництвом ГУР провело десятки успішних операцій, які не лише підірвали бойовий потенціал РФ, а й принизили російські спецслужби в очах усього світу.

Ім’я, що викликає страх

У російських ЗМІ Буданова часто демонізують, називаючи його "головним терористом", "ворогом". Для батьків у Росії, які все ще вірять телевізору, назвати дитину "Кирило" — це все одно що вшанувати того, хто "принижує Росію".

Тож навіть звичайне, православне ім’я стало мемом страху в російському суспільстві. А в Україні — символом сили, витримки та професійної роботи в найскладніших умовах. Сьогодні ім’я Кирило — це не просто ім’я. Це уособлення українського спротиву, розуму і гідності.

Операції, що стали ударом по Росії:

• Вибухи в Криму (аеродроми Саки, Джанкой) — серпень 2022. Після серії точкових вибухів росіяни масово тікали з півострова. Це стало першим ударом по їхньому відчуттю "недосяжності" в окупованому Криму.

• Операція з повернення "Азовців" із російського полону. ГУР організував секретну частину операції з обміну полоненими, що вважалася майже неможливою. Російська пропаганда була змушена виправдовуватися перед власним народом.

• Атаки безпілотників по Москві та нафтобазах у тилу. За даними західної преси, ГУР брав участь в організації атак дронами, що досягли самої столиці РФ — Москви. Це стало сигналом, що війна більше не обмежується лише Україною.

• Інформаційні операції та "зливи" з ФСБ. Російські силові структури неодноразово визнавали витоки інформації зсередини — ймовірно, завдяки роботі української розвідки.

Раніше "Телеграф" писав, які імена в Росії стали популярними після гучного серіалу.