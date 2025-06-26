Іран "переміг" у війні: чи може Путін повторити цей прийом в Україні

Іран розповів, як "перемагав" усіх

Після активної 12-денної війни Ірану з Ізраїлем, до якої включалися навіть США, іранський лідер аятола Алі Хаменеї вперше виліз із бункера вийшов в мережу з публічною заявою з приводу її завершення.

Попри втрату контролю над власним небом, масовані прильоти, під час яких Іран втрачав безліч військової техніки, атаки на ядерні об’єкти та загибель цілої низки своїх силовиків, глава Ірану раптово заявив про "перемогу".

Що сказав лідер Ірану

У своєму відеозверненні, яке транслювали державні телеканали аятола Алі Хаменеї, привітав "перемогу" своєї країни у війні проти Ізраїлю. Він заявив, що США, які вступили у війну, не здобули в ній жодних досягнень, а їхній президент Дональд Трамп займався "грою на публіку". Вашингтон, за словами Хаменеї, брав участь у війні проти Ірану, оскільки, мовляв, був переконаний у загрозі повного знищення Ізраїлю при відмові від втручання.

"Ісламська Республіка перемогла і у відповідь нанесла Америці жорстокий ляпас", — додав він.

Аятола також заявив, що капітуляції Ірану ніколи не буде і пригрозив новими атаками по військових базах США у разі відновлення військових дій проти Ірану.

Текст звернення також було опубліковано у X.

Як це розуміти та переклад з пропагандистської

Раніше в матеріалі "Телеграфу" "Трамп тролить Іран і "завершує" війну: що це взагалі було і чого далі чекати світу і Україні" ми вже докладно пояснювали логіку вчинків Ірану. Якщо коротко, то грізна автократія вже давно намагається балансувати між "Тель-Авів за три дні", "США в труху" та мирним співіснуванням. Адже одна справа щось потужно декларувати у себе в країні та рекламувати на весь світ, а інша справа реально воювати із Заходом та його союзниками.

Звідси і з’являються дві реальності:

віртуальна, яку формують іранці всередині країни та довкола себе. Де Іран наліво і направо роздає всім "ляпаси" і десятки "ударів відплати";

справжня, де іранці так "сильно" бомблять бази США, що випускають дві з половиною ракети з обов’язковим попередженням, щоб не дай боже не зачепити американського солдата.

Нічого не нагадує?

Українці вже давно знайомі з однією агресивною автократією, чиї мешканці живуть у двох реальностях та вранці по телевізору бомбардують Вашингтон та беруть Київ, а в обід слухають звуки прильотів по своїй стратегічній авіації. Російський режим та іранський дуже різняться, але деякі подібності, наприклад, в інформаційній політиці присутні.

І в Ірані, і в Росії є приватні ЗМІ, але в обох випадках всі вони жорстко цензуруються державою. Інтернет в Ірані також є. І він також фільтрується місцевими аналогами "Роскомнадзору". Все це дозволяє двом країнам нав’язувати потрібну картинку для своїх громадян.

Росія за час війни багато разів демонструвала, як може "згодовувати" своїм громадянам все, що завгодно. З Херсона росіяни вже "перегруповувалися", з-під Києва робили "жест доброї волі". Звідси виникає логічне питання — а чи може Росія так само "перемогти" і чому ще цього не зробила?

Чи може Росія повторити "перемогу" Ірану?

Політолог Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу" заявив, що Росія справді може зробити це "у будь-який момент".

Чому не робить?

"Проблема в іншому — вони хочуть справжньої перемоги, чи миру виключно на своїх умовах", — вважає він.

Висновок: зараз у Путіна вірять, що можуть перемогти, а тому продовжують свою війну. Але якщо ситуація повернеться в поганий для них бік, то для Кремля не буде проблемою повторити іранський прийом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може Трамп завершити війну Росії проти України за іранським сценарієм.