Атака на ядерні об'єкти Ірану: ЦРУ випустили звіт щодо ядерної програми Тегерану

Нові розвідувальні дані демонструють, що кілька ключових ядерних об'єктів Ірану було повністю зруйновано

Іранська ядерна програма серйозно постраждала внаслідок останніх ударів США, а також після атак з боку Ізраїля. Малоймовірно, що її вдасться відновити у повному обсязі раніше, ніж через кілька років.

Про це повідомив директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф. У його заяві йдеться, що ядерна програма Ірану сильно постраждала від нещодавніх ударів.

За даними Реткліффа, нові розвідувальні дані демонструють, що кілька ключових ядерних об'єктів Ірану було повністю зруйновано, а інші виведені з ладу. Відновити об'єкти можна буде тільки через кілька років. ЦРУ продовжує збір додаткової інформації щодо наслідків ударів по іранській ядерній програмі.

"За можливості ми також надаватимемо оновлену інформацію", – зазначили в ЦРУ.

Нагадаємо, що війна Ізраїлю та Ірану, яка ще на початку тижня стрімко розвивалася шляхом ескалації та затягнула навіть США, з розбігу залетіла в несподіваний поворот. У ніч на 24 червня світ міг спостерігати, на перший погляд, досить дивну картину: Іран на весь світ заявляє про страшну відплату американцям, "потужно" б’є по їх базах, а президент США з часткою іронії буквально дякує іранцям за це та оголошує "мир".

Втім, зараз перемир'я між Ізраїлем та Іраном не працює, оскільки після його так званого початку, про що з гордістю заявив Трамп, Іран заявив про запуск шостої хвилі балістичних ракет по Ізраїлю. Раніше високопоставлений іранський чиновник заявляв ЗМІ, що їм взагалі ніхто не пропонував дотримуватись режиму припинення вогню. Втім, Трамп уже поспішив вихваляти себе на весь світ за проведені дипломатичні зусилля.