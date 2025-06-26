Иран "победил" в войне: может ли Путин повторить этот прием в Украине

Иран рассказал, как "побеждал" всех

После активной 12-дневной войны Ирана с Израилем, в которую включались даже США, иранский лидер аятолла Али Хаменеи впервые вылез из бункера вышел в есть с публичным заявлением по поводу её завершения.

Несмотря на потерю контроля над собственным небом, массированные прилеты, во время которых Иран терял множество военной техники, атаки на ядерные объекты и гибель целого ряда своих силовиков, глава Ирана внезапно заявил о "победе".

Что сказал лидер Ирана

В своем видеообращении, которое транслировали государственные телеканалы аятолла Али Хаменеи приветствовал "победу" своей страны в войне против Израиля. Он заявил, что вступившие в войну США не добились в ней никаких достижений, а их президент Дональд Трамп занимался "игрой на публику". Вашингтон, по словам Хаменеи, непосредственно участвовал в войне против Ирана, поскольку, дескать, был убежден в угрозе полного уничтожения Израиля при отказе от вмешательства.

"Исламская Республика победила и в ответ нанесла Америке жестокую пощечину", — добавил он.

Аятолла также заявил, что капитуляции Ирана никогда не будет и пригрозил новыми атаками в отношении военных баз США в случае возобновления военных действий против Ирана.

Текст обращения также был опубликован в X.

Как это понимать и перевод с пропагандистского

Ранее в материале "Телеграфа" "Трамп троллит Иран и "завершает" войну: что это вообще было и чего дальше ждать миру и Украине" мы уже подробно объясняли логику поступков Ирана. Если вкратце, то грозная автократия уже давно пытается балансировать между "Тель-Авив за три дня", "США в труху" и мирным сосуществованием. Ведь одно дело что-то мощно декларировать у себя в стране и рекламировать на весь мир, а другое дело реально воевать с Западом и его союзниками.

Отсюда и появляются две реальности:

виртуальная, которую формируют иранцы внутри страны и вокруг себя. Где Иран налево и направо раздает всем "пощечины" и десятки "ударов возмездия";

настоящая, где иранцы так "сильно" бомбят базы США, что выпускают две с половиной ракеты с обязательным предупреждением, чтобы не дай бог не зацепить американского солдата.

Ничего не напоминает?

Украинцы уже давно знакомы с одной агрессивной автократией, чьи жители живут в двух реальностях и утром по телевизору бомбят Вашингтон и берут Киев, а в обед слушают звуки прилетов по своей стратегической авиации. Российский режим и иранский весьма отличаются, но некие сходства, например, в информационной политике присутствуют.

И в Иране, и в России существуют частные СМИ, но в обоих случаях все они жестко цензуриются государством. Интернет в Иране тоже есть. И он также фильтруется местными аналогами "Роскомнадзоров". Все это позволяет двум странам навязывать нужную им картинку для своих граждан.

Россия за время войны много раз демонстрировала, как может "скормить" своим гражданам все что угодно. С Херсона россияне уже "перегруппировывались", из-под Киева делали "жест доброй воли". Отсюда возникает логичный вопрос — а может ли Россия также "победить" и почему еще этого не сделала?

Может ли Россия повторить "победу" Ирана?

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" заявил, что Россия, действительно может сделать это "в любой момент".

Почему не делает?

"Проблема в другом – они хотят настоящей победы, или мира исключительно на своих условиях", — считает он.

Вывод: в настоящий момент у Путина верят, что могут победить, а поэтому продолжают свою войну. Но, если ситуация повернется в плохую для них сторону, то для Кремля не будет проблемой повторить иранский прием.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли Трамп завершить войну России против Украины по иранскому сценарию.