Чи дійсно Кім Чен Ин набирає армію для Путіна: експерти пояснили, що відбувається у КНДР зараз

Чи може повторитись сценарій минулого року, "Телеграф" дізнався в експертів

Південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР може знову перекинути свої війська до Росії для участі у війні проти України, і це може статись протягом найближчих двох місяців. Крім того, Пхеньян продовжує постачати Москві артилерійські боєприпаси в обмін на технічну допомогу.

"Телеграф" запитав експертів, чи справді є ознаки того, що знову готується таке масштабне залучення північнокорейських військових до бойових дій в Україні, як це було у листопаді 2024 року.

Що кажуть експерти

Керівник товариства "Україна — КНДР", автор книги "Північна Корея людською мовою" Микола Поліщук каже: "Поки що по військах нічого не чутно. Що стосується військово-технічної співпраці, то вона розширюється і в об'ємах, і по формах. Тут і будівництво нових військових заводів в КНДР, і спроби їх залучити до себе виробництво дронів, і відправка студентів до провідних російських вишів".

Експерт також зазначає, що у самій Північній Кореї відбулися політичні зміни: "Очевидно, що з нашою війною там з'явилися і "яструби", що не проти напасти на Південь. Незрозуміло, наскільки вони впливові. Ну і ще, вся країна готується до святкування 80-річчя Трудової партії у жовтні. Гадаю, що вони до того дня щось та й присвятять".

Сходознавець Артур Харитонов відповів: "На Корейському півострові багато чого відбувається. Чогось особливого, пов'язаного з переміщенням військ КНДР, наразі не помічено".

Кім Чен Ин під час оглядин армії

Експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra та автор Telegram-каналу "Пхеньянська Правда" Антон Ганоцький, підтверджує: "Загалом такого нічого немає. КНДР перекидає війська, укріплює демілітаризовану зону, проте це звична справа".

Водночас Ганоцький звертає увагу, що Пхеньян продовжує допомагати Москві: "З особливого, що можна зазначити, у Північній Кореї зараз активно будуються різні заводи. Офіційно — це промислові, харчові підприємства, але насправді там виробляють зброю, боєприпаси. А таких якихось кроків до погроз Південній Кореї наразі немає, та й сенсу особливого немає, тому що тепер у Південній Кореї з'явився більш лояльний до КНДР президент".

Втім, за даними південнокорейської розвідки, нещодавній візит секретаря Радбезу РФ Шойгу до Пхеньяна був пов'язаний з проханням Москви про військову допомогу. КНДР вже розпочала набір солдатів для відправки в Росію, щоб допомогти армії РФ у новому масштабному наступі в Україну, який планується в липні-серпні. В Курську область КНДР відправить 1000 саперів та 5 тисяч військових будівельників.

Південнокорейська розвідка стверджує, що Північна Корея вже надала РФ понад 10 мільйонів артилерійських снарядів, ракет і далекобійну зброю. У відповідь Пхеньян отримує гроші, інвестиції та технічну підтримку, зокрема допомогу щодо запусків супутників і ракетного наведення.

Як відбувалась остання зустріч Путіна з Кім Чен Ином

Зустріч Путіна з Кім Чен Ином, фото Getty Imades

19 червня 2024 року Володимир Путін відвідав Пхеньян, де зустрівся з Кім Чен Ином та підписав "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство". Угода передбачала взаємну військову допомогу у разі нападу на будь-яку зі сторін. Під час переговорів Росія пообіцяла надати Північній Кореї супутникові технології, а КНДР зобов'язалася постачати артилерійські снаряди та надати військову підтримку у війні проти України.

Путін на зустрічі з Кім Чен Ином, фото Getty Images

У листопаді 2024 року, через п'ять місяців після підписання угоди, близько 11 тисяч північнокорейських солдатів прибули до Курської області для підтримки російських сил та спроб повернути територію, яку захопили українські війська під час літнього наступу на Курщину.

Кім Чен Ин та Володимир Путін, фото Getty Images

Перші бої між українськими та північнокорейськими військами відбулися на початку листопада. Протягом зими російсько-північнокорейські сили зуміли повернути близько половини території в Курській області, але зазнали значних втрат. Північнокорейські підрозділи особливо зазнали втрат у живій силі. З 15 тисяч північнокорейських солдатів, які були залучені у війні, втрати сягають 4,7 тисячі солдатів пораненими і вбитими (тобто кожен третій), серед них — 600 загиблих.

Раніше "Телеграф" також писав, що КНДР може почати масове виробництво дронів для Росії та що це означає для України та світу.