"Не лише бетон і траншеї": Умєров на закритій зустрічі пояснив ситуацію з фортифікаціями

ЗСУ змінили підхід до створення укріплень

Сучасні укріплення на фронті стають компактнішими, менш помітними й технологічно адаптованими до нової тактики ворога. Українські фортифікації вже не виглядають як класичні бетонні споруди з протяжними траншеями — тепер головне не масштаб, а ефективність, мобільність і захист від дронів.

Такі деталі повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент "Телеграфа". За його словами, через зміну підходів Росії до наступальних дій — застосування малих піхотних груп із підтримкою БПЛА замість повноформатних батальйонів — ЗСУ змінили логіку оборонного будівництва. Замість батальйонних районів оборони та довгих ходів сполучень тепер зводяться компактні опорні пункти з ходами до 60–70 метрів, прикриттям від дронів і максимальною адаптацією до рельєфу місцевості.

"Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше", — наголосив Умєров.

На окремих напрямках, зокрема на Сумщині, міністр відзначив інтенсивне нарощення інженерного обладнання відповідно до оцінок загроз і запитів командування.

"Зокрема, на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування", – повідомив очільник оборонного відомства.

Водночас Умєров підкреслив: сучасні фортифікації не повинні бути помітними. Вони спеціально маскуються, зменшуються в обсягах і гармонізуються з ландшафтом, аби уникнути виявлення і забезпечити ефективну оборону, зокрема проти FPV-дронів.

За його словами, у 2024 році на напрямках, де фортифікаційне будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% завдань. Станом на середину 2025 року вже реалізовано понад 50% запланованих на рік обсягів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна має намір перейти до обговорення особистої зустрічі президента Зеленського з очільником Росії після завершення гуманітарного етапу переговорів. У найближчий час очікуються додаткові роз’яснення щодо перебігу переговорного процесу та формату його подальшого розвитку.