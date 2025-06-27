В Українського інституту нацпам'яті новий голова - історик, військовий, сім'янин. Що ще цікавого про нього відомо

В Олександра Алфьорова непросте походження

У п'ятницю, 27 червня, Кабінет міністрів України призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Олександр Алфьоров — український історик, військовослужбовець, публіцист і громадський діяч.

Що про нього відомо

Олександр Алфьоров народився 5 листопада 1987 року у Києві. Цікаво, що він походить з українського шляхетсько-старшинського та дворянського роду Алфьорових. Можливо саме це викликало в нього інтерес до історії. Батько Анатолій Миколайович – кандидат біологічних наук, довгий час працював із Миколою Амосовим, а мати Євгенія Олександрівна — педагог.

Освіту здобув у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, де вивчав історію, а згодом захистив кандидатську дисертацію. Свою наукову кар’єру почав у стінах Інституту історії України НАН України, де з 2010 року працював науковим співробітником.

Алфьоров є автором, співавтором та упорядником 15 наукових видань, а також понад 100 статей, присвячених переважно новітній історії України, радянському минулому та проблемам ідеології. Його науковий стиль відзначається системністю й аналітичністю, а публіцистичні тексти вирізняються чіткою громадянською позицією.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Алфьоров вступив до лав Сил спеціальних операцій — спочатку як офіцер підрозділу "Азов-Київ", а з вересня того ж року служив у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Обіймав посаду начальника групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення у відділенні психологічної підтримки особового складу. Має звання майора запасу.

6 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення РФ на територію України та багаторічну сумлінну працю.

Також Алфьоров має відзнаку президента України "За участь в антитерористичній операції" (2015) та медаль "За жертовність і любов до України" від Української православної церкви Київського патріархату.

Олександр Алфьоров

Паралельно з військовою службою продовжував активну діяльність у сфері гуманітарної політики. Зокрема, очолював експертну групу з дерусифікації Києва, яка відповідала за перегляд топоніміки столиці та культурну деколонізацію публічного простору.

Олександр Алфьоров також багатодітний батько. Разом з дружиною Тетяною він виховує чотирьох дітей.

Нагадаємо, Олександр Алфьоров розвінчав російський міф, що Україна – це "околиця" Росії. Історичні документи, зокрема московські, підтверджують, що термін "Україна" вживався для позначення різних держав, окремих від Росії.

Також історик назвав два уроки Помаранчевої революції. Алфьоров вважає, що саме тоді українці відчули, що коли народ єдиний, він непереможний. Люди зрозуміли, що вони здатні змінити владу.