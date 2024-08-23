Бандера - не головний символ боротьби: історик про "уособлення зла" для росіян

Олександр Алфьоров в інтерв'ю "Телеграфу" пояснив, чому в РФ так демонізували лідера ОУН, і у чому саме він поступається Роману Шухевичу

З точки зору державотворення та більш практичного вкладу у боротьбу за незалежність України ефективнішим був головнокомандувач УПА Роман Шухевич, ніж провідник ОУН Степан Бандера. Прізвище останнього протягом минулого і цього століть просто дуже сильно демонізували росіяни.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив кандидат історичних наук, офіцер 3-ї ОШБр ЗСУ і блогер Олександр Алфьоров, оцінюючи топ-5 історичних діячів, які найбільше посприяли проголошенню української незалежності.

— Бандера трохи не такий (ніж Шухевич та інші топи. — Авт). Він герой і прапор. Бандера зараз дійсно опинився під такими маніпулятивними моментами, що пов'язано з присутністю Росії і росіян в ХХ столітті. Він став уособленням зла для росіян. Він для них став таким певним образом зрадника, як свого часу були мазепинці, петлюрівці, бандерівці.

Тобто вирвана з контексту постать, якою раніше лякали. Але якщо ми глибше проговоримо про Бандеру, то це — політична постать. Поруч з ним стояли не менші, а більші титани, такі як Петлюра, Коновалець, Скоропадський. А Шухевич – це людина, яка була тверда в своїх принципах. Він був представником давньої української аристократії, який свої принципи підтверджував в діях. Іншими словами, це людина, яка абсолютно відмовилась виїжджати з України, після того, як її в чергове поглинув СРСР. Він продовжував боротьбу в неймовірно жорстких умовах підпілля, — пояснив історик.

Зрештою, за словами кандидата історичних наук, головнокомандувач УПА залишився дійсним символом боротьби українців.

— Одночасно з тим Шухевич ініціював створення Української головної визвольної ради, де демонструється приклад того, що не політичне крило має керувати, а, власне, спільнота, собор українців, провідників. Так само Шухевич – людина, яка створила УПА як армію не бандерівського крила, чи там залишків певних інших ідеологічних структур, а саме як армію, яка воює за Україну. Врешті-решт, завдячуючи цій позиції, ми з вами, якщо говорити про Шухевича, можемо твердо говорити про те, що Україна мала свій рух опору тоталітарним системам нацизму і комунізму на українській території. А це не була армія, створена, скажімо, якоюсь певною організацією. Тому дії Шухевича і власне його приклад, зрештою, набагато випереджали тодішнє політичне тло України, — сказав він.

*Першу частину інтерв'ю з Олександром Алфьоровим читайте на "Телеграфі" в суботу, 24 серпня, о 9:00. У ній відомий історик розповів чимало цікавинок: про Курську битву 2.0, злам у війні, про три фатальні помилки кремлівського диктатора і секрет РФ, який усвідомив Наполеон.

Повну версію інтерв'ю з Олександром Алфьоровим можна подивитися на нашому YouTube-каналі завтра зранку.

Раніше "Телеграф" писав, як у березні цього року кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія створила Бельгію і вкотре згадав про лідера українських націоналістів Степана Бандеру, приписавши тому вбивство півтора мільйона євреїв.