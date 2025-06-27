У Украинского института нацпамяти новый глава – историк, военный, семьянин. Что еще интересного о нем известно

У Александра Алферова непростое происхождение

В пятницу, 27 июня, Кабинет министров Украины назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Александр Алферов – украинский историк, военнослужащий, публицист и общественный деятель.

Что о нем известно

Александр Алферов родился 5 ноября 1987 года в Киеве. Интересно, что он происходит из украинского шляхетско-старшинского и дворянского рода Алферовых. Возможно, именно это с детства вызвало у него интерес к истории. Отец Анатолий Николаевич – кандидат биологических наук, долгое время работал с Николаем Амосовым, а мать Евгения Александровна — педагог.

Образование получил в Национальном педагогическом университете им. П. Драгоманова, где изучал историю, а затем защитил кандидатскую диссертацию. Свою научную карьеру начал в стенах Института истории Украины НАН Украины, где с 2010 работал научным сотрудником.

Алферов является автором, соавтором и составителем 15 научных изданий, а также более 100 статей, посвященных преимущественно новейшей истории Украины, советскому прошлому и проблемам идеологии. Его научный стиль отличается системностью и аналитичностью, а публицистические тексты — четкой гражданской позицией.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Алферов вступил в ряды Сил специальных операций — сначала как офицер подразделения "Азов-Киев", а с сентября того же года служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Занимал должность начальника группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения в отделении психологической поддержки личного состава. Имеет звание майора запаса.

6 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, мужество и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и многолетний добросовестный труд.

Также у Алферова есть отличие президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (2015) и медаль "За жертвенность и любовь к Украине" от Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Александр Алферов

Параллельно с военной службой он продолжал активную деятельность в области гуманитарной политики. В частности, возглавлял экспертную группу по дерусификации Киева, отвечавшую за пересмотр топонимики столицы и культурную деколонизацию публичного пространства.

Александр Алферов также многодетный отец. Вместе с женой Татьяной он воспитывает четырех детей.

Напомним, Александр Алферов развенчал российский миф, что Украина – это "околица" России. Исторические документы, в частности московские, подтверждают, что термин "Украина" употреблялся для обозначения разных государств, отдельных России.

Также историк назвал два урока Оранжевой революции. Алферов считает, что именно тогда украинцы почувствовали, что когда народ един, он непобедим. Люди поняли, что они способны сменить власть.