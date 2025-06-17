В Києві пролунали вибухи: столицю атакували ударні безпілотники росіян (оновлено)

У двох районах Києва впали уламки збитих безпілотників росіян

У Києві в ніч на 17 червня пролунали вибухи. Столицю атакували російські ударні безпілотники, протиповітряна оборона ліквідувала загрози. Внаслідок атаки є падіння уламків збитих БПЛА на території міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, збитий "шахед" впав у Солом'янському районі столиці, на місце інциденту вже прямують екстрені служби.

"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі. Перебувайте в укриттях!", – написав він.

За даними керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пожежі у Солом'янському районі не відбулося. Натомість уламки ще одного збитого безпілотника підпалили автомобілі у Святошинському районі.

"У Соломʼянському районі зафіксовано падіння "шахеда", без подальшого загоряння. У Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, столицю атакували до десяти безпілотників. Більшість "шахедів" ворог пустив дуже низко, щоб ускладнити роботу мобільних вогневих груп та викликати якнайбільше жертв під час падіння уламків БПЛА.

Оновлено 00:50 У Солом'янському районі зруйновано верхній поверх житлового будинку, повідомив Кличко. Постраждали двоє осіб.

"У Соломʼянському районі, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. До медиків звернулися двоє постраждалих. Їх оглядають. У Дніпровський район теж прямує бригада швидкої", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня майже всю ніч чув вибухи та звуки сирен Кременчук. Російські окупанти провели найбільшу атаку на Кременчук від початку повномасштабного вторгнення. Місто одночасно обстріляли з усіх видів озброєння — від дронів до балістичних ракет. Раніше "Телеграф" також писав, що у Запоріжжі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ударних БПЛА росіян.