Закон пишут и лидеры есть: Украина уже готовится к выборам, кто у украинцев среди фаворитов

На фоне подготовки к выборам после войны, социологи спросили украинцев о возможных кандидатах

Хотя выборы в Украине сейчас невозможны из-за войны, в Верховной Раде уже готовят основу для их проведения после завершения боевых действий. Нужно изменять законодательство даже для проведения местных выборов. Что касается волеизъявления, то послевоенные выборы должны регулироваться отдельным законопроектом.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Пока подобный законопроект уже нарабатывается. Стефанчук уточнил: вызовы, с которыми придется столкнуться стране после войны, будут в значительной степени зависеть от того, как именно она завершится. В то же время, по его словам, в Раде готовят несколько базовых сценариев, чтобы обеспечить гражданам право голоса.

Пока депутаты готовятся, социологи уже моделируют возможные расклады. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, по данным опроса Центра "Социс", в первом туре лидировали бы Владимир Зеленский (21,8%) и Валерий Залужный (19,6%). Впрочем, 24,7% респондентов затруднились определиться с выбором. В списке кандидатов также фигурировали Петр Порошенко, Кирилл Буданов, Виталий Кличко и другие.

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Во втором туре, как показывает то же исследование, победу одержал бы Залужный с результатом 41,4% голосов. За Зеленского проголосовали бы 27%, а 15,7% выступили против обоих.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что до прекращения военного положения выборы в Украине невозможны. Среди вопросов, стоящих перед Радой, — организация голосования на оккупированных территориях, на передовой и разнесение по времени президентских и парламентских выборов.