Усе за законом? Суддя з Києва показала майже 2 млн грн доходу, купила авто та зберігає десятки тисяч доларів

У судді також є власна нерухомість

Суддя окружного адміністративного суду Києва Марина Бояринцева у 2024 році отримала власний автомобіль, а її дочка — нерухомість. Разом із чоловіком за рік вони заробили понад 2 мільйони гривень.

Про це стало відомо із щорічної декларації за 2024 рік, яку Бояринцева подала у березні поточного року. У ній зазначено інформацію про її майно та доходи.

Так, у власності Марини Бояринцевої є житловий будинок та дві земельні ділянки у Приморську (Бердянський район). У Києві суддя має власну квартиру у Києві. Її чоловік, Руслан Горбас, має земельну ділянку в Закарпатській області. Дочка судді Вів’єн торік одного дня придбала житловий будинок та земельну ділянку на Закарпатті.

Скріншот із декларації Марини Бояринцевої

У графі транспортних засобів зазначено, що у 2024 році Бояринцева купила автомобіль Mercedes-Benz Vito 2014 року випуску за 500 тисяч гривень. Тим часом у власності її чоловіка є причіп і мопед, який він купив у 2022 році.

Марина Бояринцева купила автомобіль

Торік суддя отримала заробітну плату у розмірі 1887452 гривень в Окружному суді. Її чоловік отримав зарплату у розмірі 294 830 гривень у "Першому столичному хлібзаводі".

Скріншот декларації Марини Бояринцевої

Готівкою Бояринцева зберігає 50 000 доларів, а її чоловік – 2 700 доларів. На банківських рахунках у заощаджень немає.

Скільки грошей зберігає суддя Бояринцева

Марина Бояринцева — що про неї відомо

Народилася 19 серпня 1976 року у Запоріжжі.

Вищу освіту здобула у Запорізькому державному університеті (1994 – 1999, правознавство, юрист). У 2017 році закінчила

Національний авіаційний університет (системне програмування, системний програміст). Кандидат юридичних наук (Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006 рік). Доктор наук (Запорізький державний університет, 2020)

З 1993 по 1994 рік працювала секретарем судового засідання у Запорізькому обласному суді.

З 1999 до 2000 року була юрисконсультом на підприємстві "Професіонал-Центр" Запорізького обласного відділення Всеукраїнського благодійного фонду "Професіонал".

Потім із 2001 по 2007 рік була помічником судді у Господарському суді Києва.

У тому ж 2007 році з лютого до березня працювала головним юрисконсультом у ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент".

Наступні два роки обіймала посаду помічника судді в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Марина Бояринцева

Також була помічником судді з 2009 до 2010 року у Вищому адміністративному суді України.

З грудня 2010 року обіймає посаду суддя Окружного адміністративного суду Києва.

Окружний адміністративний суд міста Києва (з 14.12.2010)

Здійснює викладацьку діяльність у Національній школі суддів України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у декларації судді Окружного адміністративного суду Києва Наталії Клочкової помічені цікаві деталі.