Киевский судья накупил недвижимости, а "безработная" жена подарила ему машину

Также он имеет несколько миллионов наличных

Судья Шестого апелляционного административного суда Паринов Андрей Борисович получил от жены неплохой подарок – автомобиль AUDI SQ5. При этом его половинка – "безработная".

Об этом свидетельствуют данные декларации за 2024 год. Также судья обзавелся недвижимостью в столице.

За отчетный период Паринов купил в Киеве: квартиру площадью 65 квадратов, стоимость которой, согласно документу, составляет 3 042 988 грн, вместе с нежилым помещением (предполагаем, гаражом) площадью 10,4 кв. за 140000 грн. и 10 соток земли стоимостью 1369500 ​​грн на четверых вместе с родственниками. При этом у него уже была квартира в Киеве.

Также в прошлом году киевский судья получил в подарок от жены автомобиль AUDI SQ5, стоимость которого составляет 3042968 грн. Примечательно, что Паринова Ирина Константиновна — "безработная".

К слову, в том же году судья продал транспортное средство за 902 000 грн, а еще является владельцем двух стареньких авто. Один из них – "Москвич-412", 1971 года выпуска, можно сказать, раритет.

В декларации Паринов показал, что имеет наличными 50000 долларов США и 835000 грн, а на счету в "Приватбанке" — жалкие 21538 грн. В пенсионном фонде "Приватфонд" он накопил 313874 грн себе на пенсию, и получил в том же учреждении инвестиционную прибыль на сумму 40299 грн. Денежное довольствие судьи за 2024 год составило 2853870 грн.

Что известно о Паринове

Андрей Паринов родился 28 апреля 1977 года в Алчевске Луганской области, где, кстати, у него осталась недвижимость. В 1999 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.

С 2003 по 2010 год работал в должности судьи Каменобродского районного суда города Луганска. С ноября 2010 по октябрь 2018 занимал должность судьи Киевского апелляционного административного суда.

В 2018 году переведен на должность судьи Шестого апелляционного административного суда. Имеет двух дочерей.

Напомним, судья Хозяйственного суда Киева Селивон Артем за прошлый год заработал более 1,5 млн. гривен. А его жена получила недвижимость за границей.