Мільйони на рахунках та квартира на Кіпрі: статки родини звичайного київського судді вражають

У самого судді немає заощаджень та власного авто

Суддя Господарського суду Києва Селівон Артем за минулий рік заробив понад 1,5 млн гривень. А його дружина отримала нерухомість за кордоном.

Про це стало відомо із декларації судді за 2024 рік. У ній також зазначені дані про майно та доходи членів його сім’ї.

Селівон має власну квартиру та гараж у Києві та земельну ділянку в селі Девічки Київської області. Його дружина Юлія Селівон володіє двома квартирами у столиці, а також земельними ділянками та житловим будинком у селі Малоселецьке Полтавської області. У 2024 році вона придбала квартиру на Кіпрі.

Майно сім’ї Селівона. Скріншот декларації

Майно сім’ї Селівона. Скріншот декларації

Майно сім’ї Селівона. Скріншот декларації

Майно сім’ї Селівона. Скріншот декларації

Майно сім’ї Селівона. Скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що суддя не має власного автомобіля. Однак він користується машиною Mercedes-Benz s550 2008 випуску, яка належить Ірині Селівон.

Власного авто у Селівона немає. Скріншот декларації

За минулий рік Артем Селівон заробив 1543016 гривень. А його дружина – 1 695 646 гривень. Її пенсія становила 35 320 гривень.

Зарплата Селівона. Скріншот декларації

У документі зазначено, що суддя не має власних заощаджень. Тоді як його дружина зберігає на банківських рахунках загалом 32 278 доларів, 88 286 євро та 9 363 гривень. Активи у дорогоцінних (банківських) металах – 318 280 гривень.

Заощадження дружини Селівона. Скріншот декларації

Заощадження дружини Селівона. Скріншот декларації

Артем Селівон — що про нього відомо

2004 року закінчив Національну академію Служби безпеки України в Києві за спеціальністю "правознавство", а 2012 року – Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" у місті Харкові.

Його батько – Микола Селівон. Був головою Конституційного суду України з 2002 до 2005 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого у декларації судді Гончаренка Вадима, який закрив тисячі "п’яних" справ.