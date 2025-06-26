Мільйони на рахунках та квартира на Кіпрі: статки родини звичайного київського судді вражають
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У самого судді немає заощаджень та власного авто
Суддя Господарського суду Києва Селівон Артем за минулий рік заробив понад 1,5 млн гривень. А його дружина отримала нерухомість за кордоном.
Про це стало відомо із декларації судді за 2024 рік. У ній також зазначені дані про майно та доходи членів його сім’ї.
Селівон має власну квартиру та гараж у Києві та земельну ділянку в селі Девічки Київської області. Його дружина Юлія Селівон володіє двома квартирами у столиці, а також земельними ділянками та житловим будинком у селі Малоселецьке Полтавської області. У 2024 році вона придбала квартиру на Кіпрі.
У графі транспортних засобів зазначено, що суддя не має власного автомобіля. Однак він користується машиною Mercedes-Benz s550 2008 випуску, яка належить Ірині Селівон.
За минулий рік Артем Селівон заробив 1543016 гривень. А його дружина – 1 695 646 гривень. Її пенсія становила 35 320 гривень.
У документі зазначено, що суддя не має власних заощаджень. Тоді як його дружина зберігає на банківських рахунках загалом 32 278 доларів, 88 286 євро та 9 363 гривень. Активи у дорогоцінних (банківських) металах – 318 280 гривень.
Артем Селівон — що про нього відомо
2004 року закінчив Національну академію Служби безпеки України в Києві за спеціальністю "правознавство", а 2012 року – Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" у місті Харкові.
Його батько – Микола Селівон. Був головою Конституційного суду України з 2002 до 2005 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого у декларації судді Гончаренка Вадима, який закрив тисячі "п’яних" справ.