Суд конфіскував палку в українця: дізнайтеся, за скільки тепер її продають на аукціоні (фото)

Крок аукціону – 4,50 гривні

Виконавча служба Тернопільщини виставила на аукціон доволі незвичну річ. Йдеться про звичайнісіньку палку з дерева, яка належала одному з боржників.

Відповідне оголошення розміщено на сайті OpenMarket. Це платформа електронних торгів, де виставляють на аукціон конфісковане майно.

"Один стовбур дерева породи "Граб". Майно, конфісковане за рішенням суду: виконавчого листа у справі №593/182/2024 видано 19.04.2024 Бережанським районним судом Тернопільської області", — йдеться в описі лота.

На Тернопільщині продають палицю. Фото: OpenMarket

Стартова ціна палиці – 90 гривень. Крок аукціону – 4,50 гривні. Торги продовжаться до 30 червня.

Що цікаво, на момент написання цього матеріалу заявки на участь у торгах подали 30 осіб.

Палку продають на аукціоні. Скріншот

Довідка: OpenMarket, також відомий як СЕТАМ, є державною електронною платформою для проведення торгів. На ній реалізуються шляхом аукціону нерухомість, ділянки, майно — заарештоване чи конфісковане.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні на продаж виставлений унікальний годинник "Ракета". Це справжня легенда радянського вартового мистецтва — знову доступна для поціновувачів стилю та якості. "Ракета", виконаним у стилізованому шрифті. Сріблясті поділки та ромбоподібні комбіновані стрілки надають виробу особливого шарму та вишуканості.