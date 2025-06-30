Суд конфисковал палку у украинца: курьезный лот нашли на аукционе, узнайте, сколько за неё хотят (фото)

Шаг аукциона — 4,50 гривны

Исполнительная служба Тернопольской области выставила на аукцион довольно необычную вещь. Речь идет о самой обыкновенной палке с дерева, которая принадлежала одному из должников.

Соответствующее объявление размещено на сайте OpenMarket. Это платформа электронных торгов, где выставляют на аукцион конфискованное имущество.

"Один ствол дерева породы "Граб". Имущество, конфискованное по решению суда: исполнительное письмо по делу №593/182/2024 выдано 19.04.2024 Бережанским районным судом Тернопольской области", — говорится в описании лота.

В Тернопольской области продают палку. Фото: OpenMarket

Стартовая цена палки — 90 гривен. Шаг аукциона — 4,50 гривны. Торги продлятся до 30 июня.

Что интересно, на момент написания этого материала заявки на участие в торгах подали 30 человек.

Палку продают на аукционе. Скриншот

Справка: OpenMarket, также известный как СЕТАМ, является государственной электронной платформой для проведения торгов. На ней реализуются путем аукциона недвижимость, участки, имущество — арестованное или конфискованное.

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