У Львові за шалені гроші продають вбиту малосімейку з пліснявою: лякають навіть просто фото звідти

Для тих, хто не боїться викликів, це може бути шансом створити простір з нуля

Поки одні мріють про відпочинок біля моря, інші шукають квадратні метри для нового старту. Так, у Франківському районі Львова виставили на продаж однокімнатну квартиру в "гостинці", яка потребує повного капітального ремонту.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Ціна за помешкання для "сміливих" — 25 000 доларів США (приблизно 1 000 000 грн).

Слід зазначили, що квартира виглядає дещо "втомлено": голі стіни, подекуди — пошкоджені, з темними плямами, які можуть свідчити про вологу або протікання. У деяких місцях спостерігається відшарована штукатурка та залишки старих шпалер. Підлога — у пилу, місцями з брудом, без покриття. Обстановка відсутня повністю, навіть базових меблів немає.

Стан "гостинки" у Львові

Стан "гостинки" у Львові

Стан "гостинки" у Львові

Стан "гостинки" у Львові

Попри зовнішній вигляд, технічна база об’єкта — непогана. Централізоване опалення, електрика, газ, каналізація, водопровід — усе підключено. Будинок із цегли розташований у районі з розвиненою інфраструктурою, зручним транспортним сполученням та асфальтованим під’їздом.

Розшатування будинку у Львові, де продають квартиру

Квартира має окрему кухню площею 4,5 м², кімнату — 11 м² та суміжний санвузол. Балкон відсутній, але це компенсується тим, що приміщення знаходиться на першому поверсі.

Авторка оголошення вказує, що квартира вже готова до старту ремонтних робіт: в оселі ніхто не проживає, а ключі можна забрати в ріелтора.

Такий варіант може стати бюджетним стартом для молодої пари, студентів або під здачу після оновлення. Це також цікаво для інвестора, який готовий вкластися в ремонт і отримати житло у зручному районі міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в центрі Одеси продається квартира з нестандартним плануванням — кухня об'єднана з ванною. Тобто в одному приміщенні доведеться і готувати їжу, і приймати ванну. Житло потребує капітального ремонту.