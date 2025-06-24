Був символом статусу: на продаж виставили унікальний годинник "Ракета" (фото)

Стриманий, але водночас сучасний дизайн доповнює синій шкіряний ремінець, що одразу додає статусності аксесуару

У сучасному світі, де люди носять смарт-годинники, які вимірюють кожен крок, іноді хочеться повернутися до витонченості та унікальності минулого. Так, годинник із СРСР "Ракета" — справжня легенда радянського годинникового мистецтва, знову доступна для поціновувачів стилю і якості.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті продажу антикваріату. Цей годинник виготовлений у корпусі з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність і надійність.

Прозора тильна кришка дозволяє заглянути в серце механізму — легендарний радянський механізм 2609 з 17 каменями, який давно зарекомендував себе як надійний і точний.

Циферблат годинника вражає своєю оригінальністю: по периметру розташоване зображення зоряного неба з маленькими білими "зірками" на синьому фоні, а в центрі — світле ексцентричне коло з логотипом і назвою "Ракета", виконаною в стилізованому шрифті. Сріблясті поділки та ромбоподібні комбіновані стрілки додають виробу особливого шарму та вишуканості.

Вигляд годинника з СРСР "Ракета"

Аксесуар має класичні розміри — 46 на 40 мм при товщині 9 мм, що робить його комфортним для щоденного носіння. Стриманий, але водночас сучасний дизайн доповнює синій шкіряний ремінець зі шкіри, який підкреслює статусність унікального предмета з Радянського Союзу.

Механізм складається з різних металевих шестерень, пружин та інших дрібних деталей, які характерні для механічних годинників. Корпус зроблений із металу сріблястого кольору з гладкою і блискучою поверхнею. Збоку розташована заводна головка з ребристою поверхнею, щоб було зручно її крутити.

Вигляд годинника з СРСР "Ракета" знизу

Зараз чоловічий наручний годинник "Ракета" можна придбати зі знижкою 6%, за привабливою ціною 4 600 грн замість 4900 грн. Це — ідеальна можливість обзавестися частинкою історії, яка не лише показує час, а й розповідає свою унікальну історію.

Раніше "Телеграф" писав про чоловічий механічний годинник "Політ де Люкс" — зразок радянської класики 70-х років. Даний лот не використовувався, але був професійно обслужений.