Безлюдні пляжі і зелена тина: Азовське узбережжя змінюється на очах (відео)

Найпопулярніший курорт Азовського моря перетворився на майже безлюдне "болото"

До початку повномасштабного вторгнення Росії Кирилівка щороку приймала до двох мільйонів туристів. У пік сезону 2019 року, за офіційними даними, селище відвідали понад 1,5 мільйона людей — це робило Кирилівку найпопулярнішим курортом на узбережжі Азовського моря. За окупації тут все ще відпочивають, але здебільшого — це туристи з інших окупованих Росією регіонів.

Та останніми тижнями вигляд багатьох пляжів залишає бажати кращого. Азовське море перетворилося на болото. Під ногами — тина, у воді — густі зелені водорості, які тягнуться на десятки метрів від берега. Таке явище не рідкість для Азовського узбережжя. Підвищена температура води, брак течії та велика кількість органічних речовин (наприклад, з каналізації) створюють ідеальні умови для "цвітіння".

Азовське море “цвіте”

Деякі пляжі очищують. На відео видно, що через негоду в останні дні на березі моря людей стало ще менше, хоч вода і тепла, а і без того рідкісні туристи воліють залишатися вдома. Навіть на центральному пляжі, де до 2022 року яблуку було ніде впасти у сезон — вільні простори.

Кирилівка більше не схожа на себе

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається в окупованому Маріуполі. Від російських військових нікуди дітися навіть в зонах пляжу. Порожніє і Білосарайська коса. Вона знаходиться неподалік Маріуполя та завжди приваблювала туристів теплим та неглибоким морем.