Росія перетворила колись популярний курорт на пустку: свіжі фото з Азовського моря вражають

Замість курортного буму — порожні пляжі

Колись популярний курорт на Азовському морі перетворився на майже безлюдне місто посеред літнього сезону. Замість тисяч відпочивальників, які зазвичай заповнювали Бердянськ у червні, на пляжах можна побачити лише поодиноких рибалок.

"Телеграф" покаже, як виглядає сьогодні колись популярний курорт на Азовському морі. Окупація повністю змінила обличчя міста, яке втратило свій туристичний статус.

У мережі з'явилися свіжі фото пляжів тимчасово окупованого Бердянська під час курортного сезону. Знімки опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів Запорізької області.

Пляжі Бердянська, червень 2025

Можна зустріти поодиноких рибалок

"Майже порожні пляжі — ось так сьогодні виглядає наш захоплений орками Бердянськ. Нудьгуємо за нашим морем", — написали автори допису. На фотографіях видно практично безлюдні береги, де раніше літом не було вільного місця.

Туристів практично немає

Так тепер виглядає курорт

Відеозаписи з набережної також підтверджують занепад курортної зони. "Приїжджих мало, не видно особо. Хоч у минулому році на косі бази відпочинку були зайняті. А так приватний сектор слабо заселений", — розповідає автор одного з відео.

Місцеві жителі повідомляють, що температура повітря вже сягає 30 градусів, але туристів практично немає. За словами очевидців, бази відпочинку на Бердянській косі заселяють переважно організованими групами, а приватний сектор залишається майже порожнім.

"Поки війна не закінчиться, так приблизно і буде", — коментує своє відео чоловік.. На популярних раніше пляжах замість відпочивальників тепер можна побачити лише рибалок з вудками.

Місто, яке до початку повномасштабного вторгнення приймало десятки тисяч туристів щоліта, тепер бореться за виживання під окупацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як окупація знищила туристичний рай Херсонщини. Окупанти перетворили колись популярний курорт на бідне і закинуте місце.