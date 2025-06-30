У Кривому Розі пролунав вибух: над містом дим (фото, відео)

Кривий Ріг російські військові атакують з повітря дуже часто

Росія вкотре атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Місцеві чули вибух, повідомляють про дим над містом.

Міський голова Олександр Вілкул підтвердив вибух та влучання. Він також повідомив, що це атака дронами-шахедами. Після вибуху вона не припинялась — тривога та небезпека тривали ще деякий час, повідомлялось про звук "шахедів" у кількох районах та роботу сил протиповітряної оброни.

Тривога тривала з 9:11 по 10:32. Шахеди, які летіли дуже низько, зафільмували мешканці міста.

Одночасно із безпілотниками на Дніпропетровщині, Повітряні сили фіксували аналогічні засоби ураження з повітря і в Запорізькій області. Повідомлялось і про загрозу для Полтавської області. Окупанти використовують різні тактики, щоб обійти ППО — "шахеди" летять дуже низько, також вони почали модернізовувати дрони, зокрема встановлювати на них більшу бойову частину або навіть використовувати шрапнель, для того, щоб завдати максимальних пошкоджень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "шахедами" Росія вночі атакувала Одеську область. Через атаку виникла пожежа, в небі також помітили густий чорний дим зі специфічним запахом. Людям радять зачинити вікна.