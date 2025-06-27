Росіяни запустили по Україні ракети: оголошено тривогу по областях (оновлюється)

Українців просять перебувати в укриттях

Російські окупанти в ніч на 29 червня влаштували масовану ракетну атаку на Україну. В нападі взяли участь стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та кораблі зі складу залишків Чорноморського флоту Росії. Ворог використав для удару ракети Х-101, "Калібр" та ударні безпілотники.

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02:30 З Курської області Росії випущено балістичні ракети в район Кременчука.

02:25 Кременчук перебував під комбінованою атакою ракет та дронів: окупанти застосували два "Кинджали", щонайменше три "Калібри" та до п'яти ударних дронів. Інші дві групи "Калібрів" зараз перелітають з Одеської області у бік Вінницької.

02:21 Ще один МіГ-31К, вже третій, злетів у повітря. Також повідомляється про пуски нової хвилі "Калібрів" з Чорного моря.

02:20 Група "Калібрів" пішла курсом на Кременчук. Два "Кинджали" також атакували Кременчук. У місті пролунали гучні вибухи, відпрацювала також протиповітряна оборона.

02:15 Прольоти ще однієї групи "Калібрів" було зафіксовано у бік Одеської області. Фіксується ракета курсом на Дніпро. Перша група "Калібрів" взяла курс на Кременчук. МіГ-31К випустив "Кинджал".

02:10 "Калібри" летять далі у бік Полтавської області. Локаційно одна група, щонайменше дві ракети. Також зафіксовано зліт МіГ-31К.

02:05 Власний кореспондент "Телеграфу" повідомив про вибухи у Запоріжжі – попередньо, робота сил ППО. "Калібри" йдуть курсом на Лозову в Харківській області.

02:00 Запоріжжя під атакою ударних безпілотників. Група "Калібрів" також пройшла над Запоріжжям у бік Павлограда та далі на Харківщину.

01:55 Повідомляється про третю хвилю пусків "Калібрів". Щонайменше дві швидкісні цілі зафіксовано біля Гуляйполя в Запорізькій області курсом на Дніпропетровську область.

01:50 Фіксація перших "Калібрів", локаційно до восьми ракет на радарах сил ППО. Заходять з боку тимчасово окупованих районів Херсонщини.

01:40 Повідомляється про дві серії пусків "Калібрів" з району акваторії Чорного моря. Кількість випущених ракет поки що невідома.

01:35 Моніторинг повідомив про вибухи в Миколаєві, є загроза повторних пусків. Попередньо, під ударом було два райони міста.

01:30 Пуски балістичних ракет з району тимчасово окупованого Криму. Вектор руху – Миколаїв, загроза ракетного удару.

01:25 У морі вже два ракетоносії "Калібрів", сумарний залп до 14 ракет. Бомбардувальники продовжують рух на пускові рубежі.

01:00 Три Ту-95МС та 1 Ту-160 летять до пускових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, на думку політолога Володимира Фесенка, Росія посилила обстріл України в останні дні не для того, щоб показати слабкість Заходу. Швидше за все, Володимир Путін вирішив скористатися тим, що увага світу прикута до ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Зазначимо, минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку на Україну в ніч на 17 червня. Тоді ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря, спрямувавши їх на українську столицю. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували місто ударними БПЛА. Внаслідок удару були великі жертви у Києві.

До цього ворог масовано атакував Україну в ніч з 5 на 6 червня – після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.