В Києві пролунали вибухи: протиповітряна оборона відбивала атаку БПЛА

Російські ударні безпілотники атакували столицю, лунали вибухи

У Києві вночі 29 червня пролунали вибухи. Столицю на тлі підготовки російськими окупантами ракетного удару атакували ворожі безпілотники, протиповітряна оборона відбила атаку та ліквідувала загрози.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що на Оболоні працюють сили ППО, та закликав киян перебувати в укриттях до відбою.

"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингу, щонайменше один ударний безпілотник намагався пролетіти через Оболонь, але був ліквідований; інші загрози знищили у передмістях. Проте безпілотників у повітрі вистачає: понад 70 одиниць вже нарахували, з яких приблизно 25 штук зафіксували на межі Київської та Черкаської області. Загроза повторного нальоту для Києва зберігається.

Нагадаємо, що внаслідок удару росіян по Одесі в ніч на 28 червня загинуло двоє людей, ще 14 постраждало. Жертви – наслідок влучання російського дрона у багатоповерховий житловий будинок. Загиблими виявилися вчителька Катерина Борсинська та її чоловік.

Нагадаємо також, що у Дніпрі, який ворог визнав однією із нових пріоритетних цілей, вдень 27 червня пролунали потужні вибухи. Місто атакували балістичними ракетами, запущеними з району Таганрогу. Також під ракетною атакою опинилося місто Самар (колишній Новомосковськ), там через ракетний удар загинуло п'ятеро цивільних.

В ніч на 27 червня російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр". Попередньо, було випущено до семи ракет кораблями зі складу залишків Чорноморського флоту РФ, ракети атакували Дніпропетровщину та Старокостянтинів. Більшість ракет було знешкоджено силами протиповітряної оборони.