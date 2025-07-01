Научатся сбивать дроны? Мобилизованным увеличили срок подготовки, эксперт объяснил, что изменится

Военнослужащие предложили изменить новую систему базового курса

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об очередных изменениях в системе подготовки военнослужащих. Базовый курс увеличен с 49 до 51 дня — дополнительное время пойдёт на освоение противодействия ударным БпЛА. Одновременно Сырский запретил скопление личного состава в палаточных городках учебных центров подготовки из-за угрозы ракетных атак и обязал укреплять учебные локации.

Однако можно ли за два дня действительно научить уничтожать дроны? И что происходит с качеством боевого слаживания после учебного центра?

Храпчинский: два дня обучения недостаточно

На вопрос "Телеграфа" ответил военнослужащий ВСУ, офицер и специалист по авиации и радиоэлектронной борьбе Анатолий Храпчинский. По его словам, средний срок подготовки специалистов по РЭБ составляет шесть суток — с сочетанием теории, практики и применения. Но ситуация с противодействием дронам иная: речь идёт скорее о механических навыках.

"Я не буду давать оценку, сколько суток нужно на это. Но, на мой взгляд, два дня для того, чтобы научиться на тачанке носиться с помповым ружьём и сбивать дрон — думаю, маловато. Сейчас идут действия по созданию этого перехвата именно помповыми ружьями", — отметил Храпчинский.

Анатолий Храпчинский, военный эксперт

Будет ли боевая слаженность после "учебки" — зависит от командира

Среди части армейской среды в то же время существует идея сократить саму "учебку" до 30 дней, а остальное время (21 день) дать человеку уже в боевом подразделении. Эту модель публично поддерживал, в частности, военный Станислав Бунятов, автор Telegram-канала "Говорит Снайпер". Однако Храпчинский предостерегает: всё зависит от того, как именно будет выглядеть этот "следующий этап" — будет ли он реальным боевым слаживанием, или люди просто сразу будут попадать на позиции.

Обучение бойцов ВСУ. Фото: Отделение коммуникаций 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

"Это уже вопрос к командирам на передке. Если мы говорим о передовых подразделениях, как "Ахиллес", К2, "Птицы Мадьяра" — там есть свой уровень подготовки. А если речь о возможных остатках советской номенклатуры – генералах и командирах, то там, скорее всего, будет сразу направление на позиции без подготовки", — пояснил Храпчинский.

По его мнению, эффективная модель — это полноценная подготовка в учебном центре, далее — боевое слаживание в подразделении, и лишь после этого — участие в боях. При этом командование должно учитывать не только физические или технические навыки, но и психологические параметры военного.

"После учебной части мы должны оценивать психоматрицу военного, понимая, куда, с кем и в какое подразделение его ставить. И здесь, и там должно быть обучение", — резюмировал офицер.

Боевое слаживание. Фото: Отделение коммуникаций 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Безопасность в учебных центрах – отдельная задача

На своём служебном совещании Сырский также подчеркнул безусловное соблюдение безопасности в учебных центрах: запрещено скопление бойцов и техники, должны возводиться укрытия и блиндажи, а также оперативно работать система оповещения. Уже реализуются инженерные решения по усилению защиты полигонов.

За направление подготовки военнослужащих в Генштабе теперь будет отвечать новый заместитель начальника — генерал-майор Игорь Скибюк.

Напомним, 22 июня российская армия обстреляла тренировочный полигон ВСУ в Херсонской области из РСЗО "Торнадо". Тогда на этот случай гневно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский — трое военнослужащих погибли, четырнадцать получили ранения. 1 июня оккупанты также ударили по одному из учебных подразделений оперативного командования "Восток", тогда погибли двенадцать человек, более шестидесяти были ранены. Чуть раньше, 21 мая, РФ обстреляла стрельбище воинской части ВСУ в Сумской области.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Украина впервые за длительный период, вероятно, применила ракеты Storm Shadow для удара по российским силам. Возврат к использованию англо-французского оружия фиксируется на фоне активизации летнего наступления армии РФ.