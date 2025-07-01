Україна дістала з рукава Storm Shadow на тлі наступу Росії: чи можуть вони переламати ситуацію

Окупантів знову атакує Storm Shadow

Ракети Storm Shadow вперше за довгий час, ймовірно, застосувала Україна для удару по російських військах. Нові атаки англо-французькою зброєю відбуваються на тлі так званого літнього наступу Росії.

"Телеграф" розбирався в тому, чи здатний такий козир у рукаві Сил оборони вплинути на ситуацію на фронті.

Вечірні удари по росіянах

Увечері 30 червня тимчасово окуповані території Донбасу та Криму потрясли потужні вибухи. Повідомлялося, що у Ясинуватій приліт міг статися на вузловій станції залізниці.

Вибух у Ясинуватій

У Криму під удар могла потрапити російська ППО. Наслідки для росіян стали настільки серйозними, що пожежі після прильотів зафіксували навіть супутники. Моніторингові канали писали про інциденти у південніше села Курортне Ленінського району, розташованому на березі Азовського моря. У цьому районі раніше фіксувалися позиції зенітно-ракетних комплексів С-300/С-400 з пусковими установками та станціями радіолокації підсвічування цілі типу 30Н6Е або 92Н6Е.

А окупанти в паніці почали розповсюджувати інформацію про нібито використання крилатих ракет проти об’єктів на тимчасово захопленій території.

При цьому 1 липня в українській розвідці виступили із заявою про ураження дронами "Бобер" ППО та авіації у Криму. На підтвердження цьому там опублікували відеоролик, проте важливо зазначити, що дата операції не уточнюється.

А в Донецьку в зоні ураження опинився будинок, який раніше належав донецькому державному інституту кольорових металів. Моніторинги писали, що удару було завдано по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ, проте інші цю інформацію спростовують, заявляючи, що було уражено місце, де працювали над БПЛА і РЕБ.

Підсумок: усі вибухи відбувалися приблизно в один проміжок часу, що може свідчити про те, що вони могли бути результатами однієї комплексної операції, в якій, попередньо були задіяні, в тому числі, крилаті ракети. Моніторингові канали висловлюють думку, що це були Storm Shadow.

Що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow – це франко-британська крилата ракета повітряного базування великої дальності. Відома у Франції як SCALP-EG, ця ракета призначена для точних ударів по важливих укріплених цілях.

Дальність приблизно 250 кілометрів

Швидкість майже надзвукова, близько 1000 км/год.

Бойова частина BROACH вагою 450 кг, що включає проникаючий початковий заряд, а потім основний заряд вибухової речовини

Система наведення використовує карти місцевості та GPS для навігації, що дозволяє їй уникати виявлення та вражати цілі з високою точністю.

Скільки ракет в України

Точна кількість ракет Storm Shadow, що знаходяться в арсеналі України, публічно не розголошується, оскільки це конфіденційна військова інформація. Україна може розраховувати на ракети тільки від Франції, Великобританії та Італії, а у цих країн, за підрахунками Defence Express, на 2024 рік було близько 1600 тисяч одиниць Storm Shadow. При цьому частину цієї кількості, близько 100 штук, могли використати під час різних операцій, починаючи з 2003 року в Іраку. Наразі заводи здатні виготовляти лише 50-100 ракет на рік. Попри це Франція вже інвестувала 2 мільярди євро, щоб збільшити виробництво.

У 2024 році директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у колонці для "Еспресо" писав, що для України теоретично можуть виділити близько 500-600 Storm Shadow протягом невизначеного часу. Але це теоретично. На практиці точну кількість ракет в України невідомо. Ще у 2023 році французьке дипломатичне джерело повідомило виданню Reuters, що лише Франція планувала передати Україні 50 ракет SCALP на той час.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський висловлював думку, що передача великої кількості озброєння може нашкодити обороноздатності країни, яка їх передає.

"Тому й у світі діє так звана квота — одна країна не може передати іншій понад 25% певного виду озброєння", — зазначив він.

Виходячи із цієї логіки, Україні світило до 400 ракет.

Підсумок: точна кількість ракет Storm Shadow в армії України невідома. Проте аналітики вважають, що за бажання союзники могли передати для ЗСУ в середньому близько 400-500 ракет. Як мінімум, йдеться про десятки ракет, виходячи з непідтвердженої інформації про 50 французьких "штормів". Але чимала частина їх могла бути вже використана.

Чи можуть Storm Shadow переламати ситуацію з російським наступом

Військовий експерт і оглядач Олег Старіков у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що одні тільки ці ракети не можуть вплинути на фронт.

"Військові операції плануються в комплексі, із задіянням всіх наявних сил і засобів для вогневої підтримки оборонних військ або тих, що використовують тактику мобільної оборони. Дані удари мають на меті руйнування логістики противника і системи управління. Одна-дві ракети ніякої ролі навіть у тактичній зоні не зіграють, тому що необхідно ще подолати систему ППО".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти вийшли на відстань прямого удару ствольною артилерією по Сумах та Запоріжжю. Чому з цього не варто робити "сенсацію".