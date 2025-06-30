Під час бойового виходу африканці ледве не загинули, а потім взагалі потрапили у полон ЗСУ

Військові Збройних сил України під час бойових дій на Сіверському напрямку взяли у полон двох громадян Камеруну, які воювати на боці російських окупантів. Камерунці стверджують, що їхали до Росії працювати у цивільному секторі, але опинилися на фронті.

Про це сказано у повідомленні 20-го окремого полку безпілотних систем. "Африканських гостей" взяли у полон військовослужбовці батальйону К-2 разом із 118-ю бригадою територіальної оборони та підрозділами 54-ї ОМБр.

Камерунців, як виявилося, звуть Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк. Обидва заявили, що нібито прямували до Росії працювати у цивільному секторі, але відразу по прибуттю їх схопили та "змусили" підписати контракт. Військові впевнені, що камерунці брешуть – оскільки проговорилися, що за контракт їм пообіцяли 1,1 млн рублів кожному. Це менше, ніж росіяни платять військовим своєї армії за "одноразовий" контракт, але це цілком пристойні гроші для Камеруну.

Проте під час бойового виходу африканці ледве не загинули, а потім взагалі потрапили у полон ЗСУ. Вже там вони погодилися дати інтерв'ю та чесно відповісти на запитання, які їм ставили.

Нагадаємо, що використання іноземних найманців для росіян – це вже стала практика. Росіянам за гроші служать громадяни багатьох країн, Наприклад, у квітні Збройні сили України взяли у полон двох громадян Китаю, які зі зброєю в руках воювали на боці російського режиму проти української армії. А після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що на боці РФ воюють щонайменше 150 громадян Китаю, Пекін влаштували істерику та заявив, що Україна, мовляв, має уникати "безвідповідальних зауважень".

Втім, вже 27 червня стало відомо, що ще один китайський солдат на російській службі потрапив до полону ЗСУ. Він навіть погодився дати велике інтерв'ю. Перед цим інший полонений китайський солдат закликав співгромадян не йти на службу росіянам.