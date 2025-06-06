Ціни — космос. Скільки коштує таксі в Києві після нічної атаки та яке вигідніше (фото)

На послуги перевезення зараз високий попит

Після масованої нічної атаки на Київ 6 червня, у місті — серйозні проблеми з транспортом. Через часткову зупинку червоної лінії метро та перевантаженість автобусів, кияни масово пересіли на таксі.

Це спричинило різке зростання попиту на послуги перевезення. "Телеграф" розповідає, які ціни в Києві на таксі.

Зранку ціни на таксі у столиці підскочили в кілька разів: короткі поїздки в межах одного району коштували як зазвичай міжміські. У деяких сервісах ціна за поїздку з лівого берега на правий перевищувала 1000 гривень.

Ближче до обіду тарифи дещо знизилися, однак ситуація не стала кращою — знайти вільного водія дуже важко. У популярних застосунках замовлення просто "висять" у пошуку.

Нагадуємо, що через ворожий обстріл червона гілка метро в Києві працює лише на правому березі. Через пошкодження колій рух поїздів обмежено до ділянки "Академмістечко" — "Арсенальна", частину станцій тимчасово закрито.

Наземний транспорт намагається компенсувати зупинку метро, але кількість пасажирів просто колосальна. На зупинках — кілометрові черги, багато людей не можуть втиснутися в автобуси та маршрутки, особливо в години пік.

Раніше "Телеграф" писав, що під час масованої атаки на Київ загинуло троє рятувальників. Також частина міста залишилася без світла.