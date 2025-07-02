Вызывающего таксиста Bolt задержали за нападение на известную певицу (фото)

Возбуждено уголовное производство

Певица Тоня Матвиенко на днях пожаловалась на нападение неадекватного таксиста компании "Болт". Столичные правоохранители задержали водителя.

Об этом сообщила полиция Киева. Событие случилось на столичном Печерске.

"В полицию обратилась певица и сообщила о том, что водитель такси спровоцировал конфликт и нанес ей удары, после чего уехал с места происшествия", — говорится в сообщении.

Личность водителя такси быстро установили и задержали его. Нападающим оказался 63-летний местный житель.

Задержанный водитель

В полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и пытки.

Напоминаем, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Певица Тоня Матвиенко пока не отреагировала на событие. "Телеграф" внимательно следит за ситуацией.

Что предшествовало

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась деталями инцидента, случившегося во время ее поездки 30 июня в такси Bolt. Конфликт начался через открытое окно, а завершился физическим насилием со стороны водителя.

Она сообщила, что с самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: по просьбе закрыть окно из-за сильного сквозняка он отреагировал с грубостью.

По словам Матвиенко, водитель проигнорировал просьбу, а позже позволил себе некорректные высказывания. В конце концов, конфликт перерос в неадекватное поведение. Когда Тоня попросила остановить машину, водитель отказался. Ей пришлось открыть дверь на ходу, чтобы выйти. Только тогда он остановился. Затем мужчина вышел из авто, "ударил сначала в голову, а затем в плечо".

Следует отметить, что это не первый скандальный случай со службой такси "Болт" в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве таксист Bolt схватил пассажирку за лицо из-за замечаний о языке.