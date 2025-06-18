Еліта РФ мріє про мир? Під яким "соусом" Путін подасть росіянам закінчення війни в Україні

Господар Кремля оперує виключно категоріями власної "перемоги"

Переважна більшість російської еліти сподівається, що вже 2025 року повномасштабна війна Росії проти України закінчиться. Вони вважають, що Москва і Київ мають реальний шанс до чогось домовитись за підсумками стамбульського процесу чи якогось іншого.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній депутат Державної думи Федеральних зборів РФ Ілля Пономарьов. Він пояснив, під яким "соусом" Володимир Путін піднесе народу Росії закінчення т.зв. "СВО".

— Я вважаю, що ніхто не сподівається на якийсь сталий мир. Вони всі на це надіються, але є більш досвідчені та розумні люди, які розуміють, що це дуже малоймовірно. Але навіть просто перемир'я і припинення вогню — це вже щось, — каже російський опозиціонер.

На його думку, Кремль має план обіцянками припинення вогню домогтися всіх можливих поступок від Заходу.

— Домовитись про припинення вогню напевно [можна] буде ближче до осені і потім вийти на вибори в Україні. Вони розраховують, що Зеленський їх програє, влада зміниться, і це також буде відіграно як "перемогу". Мовляв, ось головний ворог, ми досягли того, що його прибрали з посади президента, там хтось інший, — каже ексдепутат Держдуми.

А хто там "інший", навіть якщо це буде більш радикальна людина, то це неважливо. Важливо те, що той, з ким воювали, був прибраний. Адже Путін оперує виключно категоріями своєї особистої "перемоги", а що там насправді і чи це на користь Росії — повністю байдуже, — підсумував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україні натиснути на Росію і назвав слабке місце Путіна.