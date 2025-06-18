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Еліта РФ мріє про мир? Під яким "соусом" Путін подасть росіянам закінчення війни в Україні

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Getty Images

Господар Кремля оперує виключно категоріями власної "перемоги"

Переважна більшість російської еліти сподівається, що вже 2025 року повномасштабна війна Росії проти України закінчиться. Вони вважають, що Москва і Київ мають реальний шанс до чогось домовитись за підсумками стамбульського процесу чи якогось іншого.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній депутат Державної думи Федеральних зборів РФ Ілля Пономарьов. Він пояснив, під яким "соусом" Володимир Путін піднесе народу Росії закінчення т.зв. "СВО".

— Я вважаю, що ніхто не сподівається на якийсь сталий мир. Вони всі на це надіються, але є більш досвідчені та розумні люди, які розуміють, що це дуже малоймовірно. Але навіть просто перемир'я і припинення вогню — це вже щось, — каже російський опозиціонер.

На його думку, Кремль має план обіцянками припинення вогню домогтися всіх можливих поступок від Заходу.

— Домовитись про припинення вогню напевно [можна] буде ближче до осені і потім вийти на вибори в Україні. Вони розраховують, що Зеленський їх програє, влада зміниться, і це також буде відіграно як "перемогу". Мовляв, ось головний ворог, ми досягли того, що його прибрали з посади президента, там хтось інший, — каже ексдепутат Держдуми.

А хто там "інший", навіть якщо це буде більш радикальна людина, то це неважливо. Важливо те, що той, з ким воювали, був прибраний. Адже Путін оперує виключно категоріями своєї особистої "перемоги", а що там насправді і чи це на користь Росії — повністю байдуже, — підсумував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україні натиснути на Росію і назвав слабке місце Путіна.

Теги:
#Володимир Путін #Ілля Пономарьов #Війна в Україні