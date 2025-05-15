Справа не в територіях: Пономарьов пояснив, чому Путін вчепився в Україну

У Росії мало інструментів на США

Росія не веде війну заради частини українських територій і зараз затягує з переговорами не заради того, щоб уникнути санкцій. Зараз Володимир Путін вважає, що має можливість вийти з міжнародної ізоляції і заявити про своє "право сильного".

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" російський опозиціонер Ілля Пономарьов. За його словами, Путін сподівається, що йому вдасться разом із президентом США Дональдом Трампом "перебудувати світ на нових засадах".

"Він (Путін, — ред.) завжди просував ідею, що у світі та зовнішній політиці існує право сили, концепція національних інтересів, сфер впливу і інше. І ось тут є певні інтереси у Росії. Ну і взагалі це як в Оруелла було — "всі звірі рівні, але я рівніший". І ось він якраз "рівніший", тому що у нього є ядерна зброя, величезна територія і т.д. І тому йому потрібні були спеціальні права на вирішення долі своїх сусідів", — сказав Пономарьов.

Опозиціонер зазначив, що Трамп так само ставиться до ролі США. Однак американський президент не може визнати, що подібне право є не лише у США, а ще в когось.

Пономарьов зазначає, що Трамп ще абияк може домовлятися з Китаєм, оскільки вони мають взаємну залежність. Але з Росією жодної залежності немає, а є лише загроза застосування ядерної зброї.

"І саме для цього йому була потрібна Україна з самого початку. Знову ж таки, це не питання територій, чи не питання (кума Путіна, Віктора, — ред.) Медведчука на чолі України. Це виключно питання місця Росії у світі", — зазначив він.

Нагадаємо, Росія оголосила про склад делегації, яка вирушить на переговори до Стамбула 15 травня. В оприлюдненому списку видно, що Путін на зустріч не поїде, як не буде там глави МЗС Сергія Лаврова.