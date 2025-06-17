Путін має слабке місце: Пономарьов розповів, як Україні натиснути на Росію

Російська еліта зараз почувається в безпеці

Наразі Захід не має можливості вплинути на Володимира Путіна. Проте удари по районах проживання російської еліти можуть внести корективи до його планів.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" російський опозиціонер Ілля Пономарьов. За його словами, якогось результату можна досягти, лише якщо під загрозу буде поставлено життя Путіна або його еліти.

"Все інше лише підвищує його особистий азарт і готовність воювати. Це ж не він гине і не його родина, а якісь холопи бідні російські. Ну й українці теж, але з російської точки зору це зайві люди, які йому зовсім не потрібні", — зазначив Пономарьов.

Водночас опозиціонер зазначає, що вплинути на Путіна можна, але для цього треба завдавати ударів по Рубльовкі — району Москви, де живуть державні чиновники, бізнес-еліта, що фінансує війну, губернатори тощо. Задля більшого ефекту для цих ударів можна залучити російських партизанів, оскільки це також вплине на внутрішні симпатії.

Нагадаємо, раніше Пономарьов розповідав про те, чого справді хоче Путін від України. За його словами, справа не у знятті санкцій і навіть не в захопленні територій.